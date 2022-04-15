Про це в інтерв'ю розповів міністр здоров'я Віктор Ляшко. Він зазначив, що норму про декларацію на період війни прибрали.

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Достатньо просто звернутися до сімейного лікаря

Ми на період війни прибрали норму про декларацію. І він (переселенець – 24 канал) може звернутися до сімейного лікаря на місцях напряму й отримати скерування,

– підкреслив Ляшко.

Віктор Ляшко також розповів, скільки лікарень окупанти знищили під час війни проти України. Вже відомо про 22 медичні заклади, які потребують повної відбудови. Також ще 308 лікарень необхідно обстежити і лише після цього проводити реконструкції або ремонти, щоб відновити їхню повноцінну роботу.

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