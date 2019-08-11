Переселенці з Криму заснували сирну ферму: тонкощі приготування

Понад 20 видів крафтових сирів виготовляють на сімейній сирній фермі на Черкащині. Її заснували переселенці із Криму, які чотири роки тому вимушено залишили своє звичне життя в Ялті. І розпочали нове – з маленькою фермою у невеличкому селі. Підприємці радо діляться своїми рецептами, влаштовують дегустації та співпрацюють з черкаськими ресторанами.

Як кримчани переселилися на материкову Україну

Родина Ігоря Геращенка переїхала з Криму чотири року тому, коли російські "зелені чоловічки" зайшли до українського півострова.

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Співзасновник ферми згадав, як йому довелося тікати з власного магазина.

У нас були свої магазини в Ялті, але одного дня нас з них просто викинули. Мені дали дві години, аби забрати всі речі. Я завантажив у машину все, що влізло... Згодом з нашого магазинчика зробили офіс партії "Русское единство", а наші речі просто викинули,

– сказав Ігор Геращенко.

Як виготовляють сир

Молоко нагрівають, додають ферменти та витримують понад 40 хвилин – так починають робити будь-який сир. А ось яким він буде – залежить від подальшої рецептури та визрівання. На сімейній сироварні готують за французькими та італійськими технологіями, все із натуральної сировини, штучних речовин не додають.

Сири створюють із козячого та коров'ячого молока. Роблять як класичні: кротен, шевретта, моцарела і рікота, так і фантазують над рецептурою. Так з'явились авторські мексиканець з паприкою і томатами, баварець із темним пивом та сир із поєднанням коров'ячого і козячого молока.



На сімейній сироварні готують за французькими та італійськими технологіями

Визрівають сири у спеціальній кімнаті зі сталою температурою та вологістю. Там на полицях вони набираються витримки та обростають цвіллю.

Є сири, за якими ми доглядаємо по-особливому. Наприклад, вмиваємо сироватковим розсолом. Через це він обростає пліснявою та формує свій смак,

– пояснила співзасновниця сироварні Вікторія Бойправ.



Визрівають сири у спеціальній кімнаті зі сталою температурою та вологістю

За рік роботи маленьке господарство перетворилось у кооператив, до якого долучились і односельці. Щотижня тут переробляють дві тонни молока. Коров'яче – купують у місцевих, а козяче – отримують із власної ферми. Виготовлені сири продають у ресторани та магазини Черкас.

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