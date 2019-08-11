Переселенцы из Крыма основали сырную ферму: тонкости приготовления

Более 20 видов крафтовых сыров изготавливают на семейной сырной ферме в Черкасской области. Ее основали переселенцы из Крыма, которые четыре года назад вынужденно покинули свою привычную жизнь в Ялте. И начали новую – с маленькой фермой в небольшом селе. Предприниматели охотно делятся своими рецептами, устраивают дегустации и сотрудничают с черкасскими ресторанами.

Как крымчане переселились на материковую Украину

Семья Игоря Геращенко переехала из Крыма четыре года назад, когда российские "зеленые человечки" зашли в украинский полуостров.

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Соучредитель фермы вспомнил, как ему пришлось бежать из собственного магазина.

У нас были свои магазины в Ялте, но однажды нас просто выкинули. Мне дали два часа, чтобы забрать все вещи. Я загрузил в машину все, что влезло... Впоследствии из нашего магазинчика сделали офис партии "Русское единство", а наши вещи просто выкинули,

– сказал Игорь Геращенко.

Как изготавливают сыр

Молоко нагревают, добавляют ферменты и выдерживают более 40 минут – так начинают делать любой сыр. А вот каким он будет – зависит от дальнейшей рецептуры и вызревания. На семейной сыроварне готовят по французским и итальянским технологиям, все из натурального сырья, искусственных веществ не добавляют.

Сыры делают из козьего и коровьего молока. Делают как классические: кротен, шевретта, моцарелла и рикотта, так и фантазируют над рецептурой. Так появились авторские мексиканец с паприкой и томатами, баварец с темным пивом и сыр с сочетанием коровьего и козьего молока.



На семейной сыроварне готовят по французским и итальянским технологиям

Вызревают сыры в специальной комнате с постоянной температурой и влажностью. Там на полках они набираются выдержки и обрастают плесенью.

Есть сыры, за которыми мы ухаживаем по-особенному. Например, умываем сывороточным рассолом. Через это он обрастает плесенью и формирует свой вкус,

– пояснила соучредитель компании Виктория Бойправ.



Вызревают сыры в специальной комнате с постоянной температурой и влажностью

За год работы маленькое хозяйство превратилось в кооператив, к которому присоединились и односельчане. Каждую неделю здесь перерабатывают две тонны молока. Коровье – покупают у местных, а козье – получают из собственной фермы. Изготовленные сыры продают в рестораны и магазины Черкасс.

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