В Україні поки триває адаптивний карантин, який забороняє до 31 липня відкриття дитячих таборів. Та один можуть відкрити як пілотний проєкт.

Відкрити дитячий табір можуть в Херсонській області. А потрапити туди лише діти з цього регіону. Про це в ефірі одного з українських телеканалів розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє 24 канал.

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Де саме це буде – Віктор Ляшко не розповів. За його словами, поки в Міністерстві охорони здоров'я з обережність ставляться до такого рішення. Відтак це буде пілотний проєкт, а сама зміна триватиме не більше 24 днів.

Чому в Україні не відкривають дитячі табори

Дитячі табори заборонені в постанові про адаптивний карантин до 31 липня. Ще одна причина – дотримання епідеміологічних норм керівництвом таборів.

"Причини в тому, що під час організованого відпочинку дітей часто відбуваються не тільки спалахи крапельної інфекції, але й достатня кількість гострих кишкових інфекцій", – пояснив це рішення Віктор Ляшко.

Як приклад головний санітарний лікар навів той факт, що на одній з баз відпочинку в Кирилівці, яка відкрилася без дозвільних документів, зафіксували спалах кишкової інфекції серед дітей віком до 12 років.