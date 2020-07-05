В Украине пока продолжается адаптивный карантин, запрещающий до 31 июля открытие детских лагерей. Но один могут открыть как пилотный проект.

Открыть детский лагерь могут в Херсонской области, и попасть туда смогут только дети из этого региона. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает 24 канал.

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Где именно это будет – Виктор Ляшко не рассказал. По его словам, пока в Министерстве здравоохранения с осторожность относятся к такому решению. Поэтому это будет пилотный проект, а само изменение продлится не более 24 дней.

Почему в Украине не открывают детские лагеря

Детские лагеря запрещены в постановлении об адаптивном карантине до 31 июля. Еще одна причина – соблюдение эпидемиологических норм руководством лагерей.

"Причины в том, что во время организованного отдыха детей часто происходят не только вспышки капельной инфекции, но и достаточное количество острых кишечных инфекций", – пояснил это решение Виктор Ляшко.

Как пример главный санитарный врач привел тот факт, что на одной из баз отдыха в Кирилловке, которая открылась без разрешительных документов, зафиксировали вспышку кишечной инфекции среди детей в возрасте до 12 лет.