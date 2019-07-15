"Петербурзька інтелігенція": російське подружжя вчителів виготовляло амфетамін

Санкт-Петербурзький міський суд визнав подружжя вчителів у виготовлені та збуті амфетаміну. Вчителя хімії Дмитра Каравайчика засудили до 17 років колонії суворого режиму, а його дружину вчительку фізики Діану Грибовську – до 17 років.

Нарколабораторію в культурній столиці Росії подружжя організувало ще у 2017 році, повідомляє Об'єднана прес-служба судів Санкт-Петербурга.

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Суд постановив, що Каравайчик виготовляв наркоту на замовлення, а Грибовська шукала клієнтів та передавала їм продукцію. У такий спосіб за період 2017-2018 років подружжя продало понад 1 кілограм амфетаміну.

Щоправда, сама подружня пара заперечує, що вони виготовляли амфетамін. Так, за словами Дмитра Каравайчика, він продавав клієнтам традиційні лікарські препарати під виглядом наркоти. Натомість його дружина стверджує, що психотропні речовини їм підкинули.

До слова, ділки запевняють, що усі виручені кошти хотіли витратити на розробку протезів для тварин.

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Після оголошення судового вироку один зі слухачів заявив, що справу повністю сфабриковано, а суд "знищує петербузьку інтелігенцію".

Що відомо про згубні властивості амфетаміну?Амфетамін – психоактивна речовина. Має серйозні побічні ефекти у вигляді психологічного звикання та неспокійної поведінки. Після закінчення дії препарату завжди слідують депресія і втома, похмуро-пригнічений настрій, дратівливість, озлоблення, почуття нестерпної втоми і знемоги, тривога.



Тривале застосування може призвести як до психічного виснаження, що часто проявляється у вигляді психозів, так і до фізичного, у вигляді слабкості та сильного схуднення. Крім того, можливе порушення роботи нирок, печінки, послаблення імунної системи, погіршення зору.