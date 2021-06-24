Саме на цьому суді його мали позбавити церковного сану за зберігання наркотиків.

Важливо На Львівщині під двері церкви підкинули 500-літнє Євангеліє: його вкрали пів року тому

В якому стані митрополити

Усіх митрополитів довелося госпіталізувати до лікарні з опіками. Також постраждав співробітник поліції, який кинувся на допомогу.

Ситуація складна, але ми віримо, що за допомогою наших лікарів труднощі можна буде подолати. Потрібне терпіння і спокій,

– сказав глава Елладської православної церкви архієпископ Ієронім ІІ.

Водночас він переконаний, що найгіршого сценарію вдалося уникнути.

Священник зберігав наркотики

Правоохоронці Греції оперативно затримали нападника та заарештували його. Священник мав вкрай погану репутацію. Раніше його вже ловили на зберіганні наркотиків.

Інцидент стався 2 роки тому. Тоді поліцейські знайшли під його рясою приблизно 1,8 грама кокаїну, який він зберігав, за його ж словами, "для особистого користування".