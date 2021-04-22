На трасі Дніпро – Запоріжжя 22 квітня автомобіль Peugeot 308 збив 2 дітей. Вони в цей момент були на пішохідному переході. Згодом потерпілих госпіталізували. Їхній стан – важкий.

Інцидент трапився в селі Братське приблизно о 15:15. Хлопчику та дівчинці, яких збили, – приблизно 12 років (народилися у 2008 році). За кермом машини була 27-річна жінка.

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Що відомо про цю аварію

Потерпілих у важкому стані забрала швидка. Причину аварії поки не повідомляють.



Автомобіль після аварії / Фото "Дніпро Оперативне"

По фото з місця видно, що автомобіль від удару досить сильно пошкодився. Зокрема, в нього розбито фару, бампер і лобове скло. Також зігнувся капот. На асфальті залишилися сліди крові.



Правоохоронці встановлюють обставини події / Фото "Дніпро оперативне"

Як пише "Дніпро оперативне", автомобіль їхав від Дніпра. На місці події деякий час був ускладненим рух транспорту.



Поліція працює на місці події / Фото "Дніпро оперативне"

Яке покарання загрожує водійці

Жінку, яка була за кермом, вже затримали. Правоохоронці відкрили провадження за статтею про порушення правил дорожнього руху. Максимальне покарання за нею – 3 роки в'язниці.

Місце події після ДТП: відео "Дніпро Оперативне"

Зверніть увагу! У Херсоні 21 квітня на проспекті Ушакова Toyota наїхала на 10-річного хлопчика. Це сталося на пішохідному переході. Дитину з важкими травмами доправили до лікарні, а 28-річного водія – затримали.