У селищі Кам’янське поблизу Запоріжжя живе незвична пара. Обраницею 37-річного чоловіка стала на 23 роки молодша за нього дівчина. Активісти влаштували розправу над чоловіком за нібито розбещення дівчини. Однак пара стверджує, що їхні стосунки серйозні.

Через розголос справи в інтернеті, дев’ятикласниця Влада намагається не виходити зайвий раз на вулицю. Адже її коханого звинувачують в педофілії. Про це повідомляє ТСН.

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Як почалися ці стосунки

Навесні 2020 року батько дівчинки Олександр попросив прихисток для себе та двох своїх дітей у товариша. Батьки дівчини сильно посварилися. Вочевидь, там Влада і закохалася у господаря будинку. Тато дізнався про стосунки доньки з дорослим чоловіком, але скандалити не став.

Якщо це вже трапилося, то як заборонити. Закрити її вдома – це якось не по-людськи. Вони зустрічаються,

– відповів батько дівчинки.

Що про свої стосунки говорить сама дівчина

Зараз Владі 14 років. Дев’ятикласниця щиро налаштована на довгі та серйозні стосунки.

Так, це мій вибір. І без того всі знають і говорять, якщо він мені подобається, то будь ласка. Поки що підтримують у цьому. Хотіла би вийти заміж. Ми будемо розписуватися,

– прокоментувала дівчина.

Влада хоче розписатися зі своїм коханим як тільки стане повнолітньою.

Що зробили активісти

Активісти з групи "Мисливці за педофілами" звинуватили чоловіка у розпещенні неповнолітньої дівчини. Після розправи, 37-річний житель селища Кам'янське потрапив у лікарню. Йому розбили ніс та вибили зуб.

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Як до таких стосунків ставляться у рідному селі пари

У селі 37-річного співмешканця школярки не ідеалізують. Але руйнувати їхні стосунки не хочуть. Сусіди запевняють, що пара ще жодного разу не посварилася.

Учителі дівчинки бояться, що після розголосу справи батьків Влади можуть позбавити батьківських прав. А саму дівчину відправлять в інтернат.

Звертатися у службу в справах дітей у селі також не збираються. Правоохоронці не відкриватимуть провадження. Адже немає заяв ані від самої дівчинки, ані від її батьків.