У Жмеринці Вінницької області поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у розбещенні дітей. Правоохоронці встановили, що 52-річний місцевий мешканець водив дітей у свою квартиру, де показував їм порно-фільми й усіляко розбещував їх.

Зловмисника затримали 21 серпня, нині він перебуває в ізоляторі тимчасово тримання й очікує на обрання запобіжного заходу, повідомляє поліція Вінницької області. До слова Обмінювалися дітьми для збочень: у Німеччині судять організатора 30-тисячної мережі педофілів У квартирі підозрюваного правоохоронці знайшли й вилучили докази злочинів – планшет, телевізор, флеш накопичувачі, дитячий одяг тощо. Водночас наразі встановлюють усіх дітей, які могли постраждати від дій зловмисника. Проти чоловіка вже відкрили кримінальну справу за статтею про розбещення неповнолітніх. За це 52-річному мешканцю Жмеринки загрожує до 8 років за ґратами. Затримання підозрюваного в розбещенні дітей: дивіться фото У Жмеринці затримали підозрюваного в розбещенні дітей: дивіться відео Жмеринка Вінницької області: карта