Галицький суд відправив 18-річного дніпрянина під варту на 2 місяці. Захист Зінченка запевнив, що подаватиме апеляцію. Журналісти поспілкувалися із затриманим і спитали в нього про ставлення до Росії.

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Що сказав Зінченко

Спершу у Зінченка спитали про його стосунок до неонацистських рухів. Хлопець відмовився давати коментарі. Він заявив, що його суб'єктивна думка може не збігатися з дійсністю. Підозрюваний зазначив, що не хоче відповідати на політичні питання.

Втім, своє ставлення до Росії, він таки пояснив. Зінченко наголосив, що цікавився історією Росії дуже поверхнево, тому не висловлюватиме про думок про неї як про державу. Водночас до Путіна і його режиму, він ставиться "максимально негативно", запевнив юнак.

Також підозрюваний зазначив, що нічого спільного з режимом Кремля не мав і мати не хоче.

Довідка: Журналісти "Телебачення Торонто" ідентифікували акаунт підозрюваного В'ячеслава Зінченка у телеграмі. Він підписаний на численні ультраправі паблики, зокрема й російські. Там хлопець залишав антисемітські та расистські коментарі. Також у січні 2024 року В'ячеслав згадував про російське неонацистське угруповання NS/WP (National-Socialism / White Power), яке взяло на себе відповідальність за вбивство Ірини Фаріон.

Нагадаємо, що ймовірного вбивцю Фаріон затримали майже після тижня пошуків у Дніпрі. Затриманим виявився 18-річний місцевий житель. Відомо, що хлопець займався спортом. Його батько – на фронті. Чоловік запевняв, що син не міг скоїти злочин, бо є патріотом.

Попередньо, Фаріон була не єдиною ціллю, на яку полював юнак. За даними слідства, він міг планувати нові вбивства, зокрема нардепа Максима Бужанського.