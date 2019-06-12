Підозрюваного у вбивстві Олешка "Сармата" взяли під варту

Печерський райсуд Києва взяв під арешт до 12 липня Михайла Сігіду – підозрюваного в організації вбивства учасника бойових дій на Донбасі Віталія Олешка "Сармата".

Сторона звинувачення заявляла, що Сігіда міг втекти, тиснути на суд або знищити речові докази. А ще в прокуратурі зазначили, що підозрюваний не має постійного місця проживання, повідомляє "Радіо Свобода".

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У свою чергу адвокат Сігіди повідомив, що його підзахисний погано почувається, а ризики назвав необґрунтованими. Проте суд все ж взяв Сігіду під варту.

6 червня суд відпустив Сігіду під домашній арешт. Водночас підозрюваний співорганізатор вбивства Євген Бродський зараз перебуває під нічним домашнім арештом.

Що відомо про Михайла Сігіду?

Його затримали на початку вересня 2018 року. За даними слідства, саме Сігіда організовував та координував дії ймовірних виконавців злочину, надавав їм зброю, гроші та авто, на якому підозрювані у злочині приїхали вбивати Олешка.

Кого ще підозрюють у вбивстві Олешка?

Колишніх членів батальйону "Торнадо", які є мешканцями Дніпра та колишніми учасниками АТО на Донбасі. Це – Артем Матюшин, Микола Ломака, Олександр Обухов та Максим Володимиренков. Вони входили до складу злочинного угруповання Дніпра, яким керував Віктор Власюк. Останнього затримали у Львові за підозрою в організації вбивства.

Що відомо про вбивство Віталія Олешка? Олешко з позивним "Сармат" був активістом з Бердянська та ветераном бойових дій Донбасі. У Бердянську працював дистриб'ютором торговельної марки "Сармат", займався бізнесом. Був учасником "Самооборони Бердянська" під час Революції гідності. У травні 2014 року Олешко записався до складу підрозділу "Шторм" батальйону "Донбас" і вирушив воювати на окуповані території.



Олешка вбили 31 липня 2018 року у Бердянську на очах у дружини та друзів. Нападник застрелив "Сармата" з мисливської рушниці у дворі готелю "Атмосфера", який активіст збудував власноруч, і в якому проживав.