00:21
13 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОЖЕЖА У ПСИХІАТРИЧНІЙ ЛІКАРНІ ОДЕСИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Справжня причина частих затримань Навального. Молодь РФ двіжує на честь Сталіна
      Вєсті Кремля
      22:44, 12 червня
      Вєсті.UA: Зеленський-бандерівець розчарував Кадирова і Путіна. Скандальне ЗЕпризначення Бухарєва
      Вєсті.UA
      20:47, 12 червня
      Знущання і побиття: як у Бердянській колонії побудували бізнес на в'язнях
      ЦРУ
      09:00, 12 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Помічники радянських господинь
      Згадати все
      16:07, 8 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПОЖЕЖА У ПСИХІАТРИЧНІЙ ЛІКАРНІ ОДЕСИ

      Підозрюваного у вбивстві Олешка "Сармата" взяли під варту

      141 Читать новость на русском
      Підозрюваний в організації вбивства Віталія Олешка - Михайло Сігіда
      Підозрюваний в організації вбивства Віталія Олешка - Михайло Сігіда / Hromadske.ua

      Печерський райсуд Києва взяв під арешт до 12 липня Михайла Сігіду – підозрюваного в організації вбивства учасника бойових дій на Донбасі Віталія Олешка "Сармата".

      Сторона звинувачення заявляла, що Сігіда міг втекти, тиснути на суд або знищити речові докази. А ще в прокуратурі зазначили, що підозрюваний не має постійного місця проживання, повідомляє "Радіо Свобода".

      Читайте також: Підозрювані у вбивстві ветерана АТО "Сармата" – екс-члени батальйону "Торнадо", – Аброськін

      У свою чергу адвокат Сігіди повідомив, що його підзахисний погано почувається, а ризики назвав необґрунтованими. Проте суд все ж взяв Сігіду під варту.

      6 червня суд відпустив Сігіду під домашній арешт. Водночас підозрюваний співорганізатор вбивства Євген Бродський зараз перебуває під нічним домашнім арештом.

      Що відомо про Михайла Сігіду?

      Його затримали на початку вересня 2018 року. За даними слідства, саме Сігіда організовував та координував дії ймовірних виконавців злочину, надавав їм зброю, гроші та авто, на якому підозрювані у злочині приїхали вбивати Олешка.

      Кого ще підозрюють у вбивстві Олешка?

      Колишніх членів батальйону "Торнадо", які є мешканцями Дніпра та колишніми учасниками АТО на Донбасі. Це – Артем Матюшин, Микола Ломака, Олександр Обухов та Максим Володимиренков. Вони входили до складу злочинного угруповання Дніпра, яким керував Віктор Власюк. Останнього затримали у Львові за підозрою в організації вбивства.

      Що відомо про вбивство Віталія Олешка? Олешко з позивним "Сармат" був активістом з Бердянська та ветераном бойових дій Донбасі. У Бердянську працював дистриб'ютором торговельної марки "Сармат", займався бізнесом. Був учасником "Самооборони Бердянська" під час Революції гідності. У травні 2014 року Олешко записався до складу підрозділу "Шторм" батальйону "Донбас" і вирушив воювати на окуповані території.

      Олешка вбили 31 липня 2018 року у Бердянську на очах у дружини та друзів. Нападник застрелив "Сармата" з мисливської рушниці у дворі готелю "Атмосфера", який активіст збудував власноруч, і в якому проживав.

      blog_ava
      У ПЦУ відповіли на звинувачення Філарета щодо Томосу
      12 червня
      5641
      Теги: Новини України Вбивство Віталія Олешка "Сармата" Бердянськ Арешт Кримінальні новини Розслідування Жертви Новини Запоріжжя
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 12 червня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 12 червня: зміни у партійних списках, нові рейтинги, протести у РФ
      12 червня , 22:22 Головні новини 12 червня: зміни у партійних списках, нові рейтинги, протести у РФ
      1989
      Письмо из Луганска: даже лучшая школа не сделает жизнь ребенка нормальной
      12 червня , 22:00 Письмо из Луганска: даже лучшая школа не сделает жизнь ребенка нормальной
      Ольга Черненко 335
      Як обрати холодильник для дому: поради на що треба звернути увагу
      12 червня , 07:00 Як обрати холодильник для дому: поради на що треба звернути увагу
      6107
      Філарет скликає собор для відновлення Київського патріархату: що означає і чи вплине це на томос
      12 червня , 21:01 Філарет скликає собор для відновлення Київського патріархату: що означає і чи вплине це на томос
      Світлана Попова 1354
      Тест на IQ для нардепів та нова назва для України: цікаві і курйозні петиції та сайті президента
      12 червня , 20:33 Тест на IQ для нардепів та нова назва для України: цікаві і курйозні петиції та сайті президента
      Ірина Лаб'як 937
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук