Підсумковий випуск новин за 21:00: Похорон Сулеймані. "Космолоти" змінили вивіску

У підсумковому випуску новин за 6 січня станом на 21:00 – у Тегерані прощалися з генералом Касімом Сулеймані. Церемонію проводили на території національного університету. Одразу після Новорічних свят, у столиці на місці гральних закладів "Космолот", які закрили в кінці грудня, з'явилися інтернет-центри, караоке та заклади під назвою Simple Games.

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В Одесі затримали підозрюваних у вбивстві двох дівчат у столиці. Днями їхні тіла з множинними ножовими пораненнями знайшли у шафі, вони були зв'язані скотчем.

Серіал "Чорнобиль" визнаний найкращим мінісеріалом на престижній церемонії нагородження "Золотий глобус 2020". За версією глядачів IMDb, він набрав 9,7 балів із 10 можливих і став найрейтинговішою в історії міні-стрічкою.