Итоговый выпуск новостей за 21:00: Похороны Сулеймани. "Космолоты" сменили вывеску

В итоговом выпуске новостей за 6 января по состоянию на 21:00 – в Тегеране прощались с генералом Касимом Сулеймани. Церемонию проводили на территории национального университета. Сразу после Новогодних праздников, в столице на месте игорных заведений "Космолот", которые закрыли в конце декабря, появились интернет-центры, караоке и заведения под названием Simple Games.

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В Одессе задержали подозреваемых в убийстве двух девушек в столице. На днях их тела с множественными ножевыми ранениями нашли в шкафу, они были связаны скотчем.

Сериал "Чернобыль" признан лучшим мини-сериалом на престижной церемонии награждения "Золотой глобус 2020". По версии зрителей IMDb он набрал 9,7 баллов из 10 возможных и стал наиболее рейтинговой в истории мини-лентой.