Підсумковий випуск новин за 21:00: Поповнення в сім'ї Джамали. Новий голова НАЗК

У підсумковому випуску новин за 28 березня станом на 21:00 – українська співачка Джамала народила первістка, про це переможниця Євробачення-2016 повідомила сьогодні на сторінці в Instagram. Національне агентство з питань запобігання корупції отримало нового голову – Олександра Мангула.

Також у випуску: Україна може залишитися без транзиту газу тому, що Німеччина дозволила будувати новий газопровід "Північний потік-2". У Росії прощаються з загиблими під час пожежі у "Зимовій вишні". Сьогодні російські дипломати, визнані персонами нон-ґрата залишили Україну.