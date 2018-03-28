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ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR

Підсумковий випуск новин за 21:00: Поповнення в сім'ї Джамали. Новий голова НАЗК

Випуск новин 264 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 28 березня станом на 21:00 – українська співачка Джамала народила первістка, про це переможниця Євробачення-2016 повідомила сьогодні на сторінці в Instagram. Національне агентство з питань запобігання корупції отримало нового голову – Олександра Мангула.

Також у випуску:

Україна може залишитися без транзиту газу тому, що Німеччина дозволила будувати новий газопровід "Північний потік-2".

У Росії прощаються з загиблими під час пожежі у "Зимовій вишні".

Сьогодні російські дипломати, визнані персонами нон-ґрата залишили Україну.

Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Джамала НАЗК Діти Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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