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ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА
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Підсумковий випуск новин за 21:00: "Розстрільний список" журналістів. Смерть Кантера

Випуск новин 79 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 5 червня станом на 21:00 – оприлюднено список з журналістів і блогерів, яким, за версією українських спецслужб, загрожує смерть від рук кілерів. Це, зокрема, Роман Скрипін, Павло Каразін, Іван Яковина, Віталій Портніков та ще 43 журналісти. Відомий український режисер, продюсер та письменник Леонід Кантер покінчив життя самогубством, йому було 36 років.

Також у випуску:

Чи готові депутати до перевірки на поліграфі.

На фронті поранено двоє українських військових.

В Одесі розшукують нападників на активіста Автомайдану. 

Теги: Самогубство Випуск новин ЗМІ журналісти
Джерело: 24 канал
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