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      УКРАЇНЦІ В ПОЛОНІ РФ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      УКРАЇНЦІ В ПОЛОНІ РФ ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Підсумковий випуск новин за 22:00: Обмін полоненими між Україною та РФ. Замовне вбивство

      Випуск новин 56

      У підсумковому випуску новин за 22 серпня станом на 22:00 – видання РБК посилаючись на власні джерела стверджує, що Україна і Росія досягли попередньої домовленості про звільнення утримуваних осіб. Бізнесмен з Броварів оцінив життя колишньої дружини та доньки у 50 тисяч доларів. Він замовив їх вбивство.

      Також у випуску:

      Які фракції претендують на посаду заступника голови Верховної Ради.

      За яких умов Росія може повернутися до "Великої вісімки".

      Українці готуються до відзначення Дня прапора – 23 серпня.

      У соцмережах тисячі людей публікують фото з національними стягами у різних куточках країни та світу – це флешмоб Володимира Зеленського.

      Убивство у Кропивницькому посеред білого дня. З автомата невідомі розстріляли адвоката.

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      Теги: Вбивство Українці в полоні РФ Обмін полоненими Новини України Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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