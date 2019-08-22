Підсумковий випуск новин за 22:00: Обмін полоненими між Україною та РФ. Замовне вбивство

У підсумковому випуску новин за 22 серпня станом на 22:00 – видання РБК посилаючись на власні джерела стверджує, що Україна і Росія досягли попередньої домовленості про звільнення утримуваних осіб. Бізнесмен з Броварів оцінив життя колишньої дружини та доньки у 50 тисяч доларів. Він замовив їх вбивство.

Також у випуску: Які фракції претендують на посаду заступника голови Верховної Ради. За яких умов Росія може повернутися до "Великої вісімки". Українці готуються до відзначення Дня прапора – 23 серпня. У соцмережах тисячі людей публікують фото з національними стягами у різних куточках країни та світу – це флешмоб Володимира Зеленського. Убивство у Кропивницькому посеред білого дня. З автомата невідомі розстріляли адвоката.

Джерело: 24 канал