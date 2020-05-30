Вуличні бої в Броварах окрім профнепридатности керівництва МВС проявили ще одну застарілу проблему – дику, напівафриканську ситуацію в сфері міських пасажирських перевезень.

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Маршрутки – символ варварства та відсталості. Їм не місце у розвинених великих містах. Так, в провінції, де пасажиропотік невеликий, такі перевезення цілком можуть зберігатися. Але у столиці має працювати нормальний муніципальний громадський транспорт, а не ці сомалійські пірати на "Богданах".

На дворі 2020-й рік, а пасажирські перевезення у Києві і передмістях здійснюють якісь бандити з початку 90-х. Величезні потоки чорного налу, які проходять через їхні руки, ніде не враховуються. Технічний стан транспорту ніхто не контролює (раз у раз бачимо новини, як у чергового скотовоза відвалилося колесо і т.п.) Як таке взагалі можливо?

Транспорт треба повертати під контроль муніципалітету. Це нормальна практика для всіх розвинених європейських міст. Кримінал потрібно прибирати з цієї теми, оплату за проїзд по максимуму переводити у безготівкову форму, і таким чином виводити з тіні грошові потоки перевізників.

Звичайно, відразу замінити маршрутки повноцінними автобусами і трамваями не вийде. Але у цьому нічого страшного немає. Наприклад, в Ризі перевезення теж здійснюють мікроавтобуси. Але це муніципальний транспорт. Ризькі маршрутки оформлені в одному стилі (як на фото) і мають платіжні термінали. Ніякої оплати за проїзд в кишеню водію – кожен пасажир отримує чек. Давно пора і у нас навести хоч якийсь порядок. Бодай у столиці.



Такий вигляд один із муніципальних транспортів Риги

Цікаво, хоч у когось з кандидатів у мери є детальний план такої реформи?