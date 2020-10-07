Експерт зазначив, що екологічна тематика не стала предметом серйозної роботи у політиків, попри передвиборчі гасла.

Після місцевих виборів екологічна ситуація в країні не покращиться, попри передвиборчі обіцянки політиків, оскільки вони не пропонують конкретних рішень проблем навколишнього середовища.

Про це в коментарі УНІАН сказав директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.

Соціолог вважає, що після виборів екологічна ситуація в країні не зміниться в кращу сторону.

Звичайно ж, якщо політики підіймають екологічну тематику, то до них інтересу більше, ніж до інших партій. Екологія – це один зі способів привернути увагу до себе. Але тільки коли політики будуть використовувати тему екології з конкретними рішеннями, тільки тоді буде реальна користь для людей. Але найлегше забути за цю тему і займатися політичним популізмом,

– сказав він.

Небоженко вважає, що тему екології активно використовують в промислових регіонах перед виборами, оскільки це дуже чутлива для громадян тема, пов'язана зі здоров'ям і майбутнім. Але партії не дають конкретних рішень таких проблем.

"Наші суб'єкти політики та наші партії під час виборчої кампанії намагаються експлуатувати тему екології, але не дають конкретних професійних рішень. Ось це хвороба наших партій", – сказав він.

Експерт зазначив, що, попри активні політичні маніпуляції на тему захисту навколишнього середовища перед виборами, екологічна тематика не стала предметом серйозної роботи у політиків.

"Я вважаю, що екологічна тематика не змогла себе затвердити в загальнополітичному шумі, де всі говорять, що вони можуть вирішити проблеми навколишнього середовища і вони відповідальні за це. Екологія – надто тонка річ, на яку Захід витратив двадцять років політичної культури, і це при тому, що якість екології у них набагато вища, ніж в Україні. Поки я не бачу серйозних розмов на екологічну тему", – підкреслив соціолог.

Як повідомлялось, фахівці українського представництва WWF заявляють, що в нашій країні відбувається неконтрольований відстріл тварин браконьєрами (зокрема, рисі, бурого ведмедя, лося). Також скорочуються популяції рибних видів.

Крім того, в деяких областях України понад 80% території займають орні землі, що заважає природі повною мірою надавати екосистемні послуги: чисту воду і повітря, сприятливий клімат і родючі ґрунти.

Політологи сходяться на думці, що передвиборчі екологічні гасла розфокусують суспільну увагу від проблем корупції, інфраструктури та неефективного управління в країні. А головне – відволікають увагу від критичних проблем у сфері захисту навколишнього середовища, які потребують вирішення.

Екологи стверджують, що в промислових регіонах темою екології маніпулюють з цілями передвиборчої агітації або для боротьби в бізнесі, що не дозволяє вирішувати конкретні проблеми навколишнього середовища і руйнує кредит довіри в суспільстві.