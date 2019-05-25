23:36
25 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НОВИНИ КИЄВА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Помста коханки Путіна. Ненависний пропагандист
      Вєсті Кремля
      17:07, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Луценко хоче до Зеленського. Кар'єра Гройсмана у шоубізі
      Вєсті.UA
      16:37, сьогодні
      Шукати вітру в полі: як працюють "чорні" нотаріуси та чому їх майже не можливо знайти
      ЦРУ
      09:00, 24 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, 23 травня
      Телеканал новин 24 Блоги Ольга Черненко
      НОВИНИ КИЄВА ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Ольга Черненко

      Луганск сегодня: город прежний – люди другие

      672
      Попытка вернуть свою жизнь с перерывом в пять лет
      Попытка вернуть свою жизнь с перерывом в пять лет / Фото автора

      Мало вакансий, но много желающих, как думаете, чему это будет равняться? Все верно, коррупции. Дайте власть человеку над другим человеком, голодным человеком, и вы получите жгучую смесь.

      Я прохожу собеседование. Это все тот же Луганск. И вообще, почти ничего не поменялось. Людей стало меньше, меньше в разы профессионалов, меньше вакансий, меньше перспектив, никаких поездок и обучения, но... Передо мной сидит девушка гораздо моложе меня и, раздвигая руками границы горизонта рассказывает мне о требованиях к этой вакансии, своем видении кандидата, высоких ожиданиях к профессионализму того, кого они ищут. Я слушаю ее и вижу все тот же город. Серость, малолюдность, отсутствие перспектив.

      Читайте также: "День республики "ЛНР" – кому нужен такой "праздник"?

      Говорю ей о том, что работала в этой организации до войны. Долго, до января 2015 года – пока проект, в котором работала, не вышел за пределы "ЛНР". Мне тоже предложили выехать, но я осталась здесь. Говорю очень спокойно о том, что долгие годы провела в этой организации, куда устраиваюсь сейчас заново. Но мне задают такие вопросы, как будто я новичок, как будто ничего не знаю о миссии организации и ее принципах. И попытки апеллировать к моему прошлому в этом же кабинете никто не слышит: прежнее руководство выехало, а все остальные пришли после войны. Их пять лет ничто против моих пятнадцати. Точнее, наоборот.

      Говорю о чем-то, что не имеет для них никакого значения, потому что все это было до войны. Да, работала, да, что-то знала и умела тогда, но именно они пришли после войны и сидели здесь без зарплаты, начинали с нуля там, откуда все ушли. Я как мамонт или атавизм. Меня не должно там быть. А, может быть, говорю не убедительно и меня просто не слышат? В очередной раз у меня спрашивают о моем опыте, и я в очередной раз говорю о том, что работала не просто в этой структуре, а работала именно здесь, на этой же должности, только до войны...

      Мне говорят о том, что желающих работать здесь просто тьма. Да, тысяча. Я всего лишь в числе сотни претендентов. Не лучше других. Мне нужно показать себя, зарекомендовать, быть инициативной, на меня должны посмотреть, чтобы убедиться. И через слово мне говорят о реливантности, валидности, инициативности, наставничестве... А город-то за окном все тот же.

      В конце, апофеозом беседы, меня манят перспективой выехать на учебу... Нет, это не Нью-Йорк, это Славянск. Но мне сразу же говорят о том, что мне нужно будет к этому времени зарекомендовать себя. Достойна ли я Славянска, достойна ли я учиться там. Учиться пару дней, но это не имеет значения. У меня есть возможность проявить себя, чтобы выехать отсюда, вырваться, получить шанс увидеть что-то и, может быть, чему-то научиться. Правда, это странно?

      До войны по крайней мере в этой сфере коррупции не было. Учеба была закономерным явлением, и никогда поездка в Славянск не преподносилась как перелет в Мюнхен за счет компании.

      Я смотрю на дождь за окном. Господи, это все тот же город, мой город. Но прошло пять лет, я не уезжала никуда, я была здесь. И мне нужно доказывать кому-то то, что я достойна Славянска, достойна работы, достойна быть избранной из тысяч.

      Попытка вернуть свою жизнь с перерывом в пять лет. Как будто доказываешь кому-то свою личность без документов и свидетелей. Разве такое бывает?

      Читайте также: Внезапные смерти в "ЛНР": от войны, стрессов и спешки жизнь на пределе 

      blog_ava
      Що загрожує Росії в разі невиконання умов міжнародного трибуналу ООН
      сьогодні
      7309
      Автор: Ольга Черненко
      Теги: Новини політики Новини Луганська Публікації Окуповані території
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      За що мають бути покарані Аваков та Луценко
      сьогодні , 22:30 За що мають бути покарані Аваков та Луценко
      Віталій Шабунін 726
      Головні новини 25 травня: рішення трибуналу ООН і відкриття "мосту Кличка"
      сьогодні , 22:04 Головні новини 25 травня: рішення трибуналу ООН і відкриття "мосту Кличка"
      1699
      Луганск сегодня: город прежний – люди другие
      сьогодні , 22:03 Луганск сегодня: город прежний – люди другие
      Ольга Черненко 672
      Київ у цифрах: все, що потрібно знати про історію столиці
      сьогодні , 20:33 Київ у цифрах: все, що потрібно знати про історію столиці
      Євгенія Мазур 4 4330
      У Києві урочисто відкрили новий пішохідно-велосипедний "міст Кличка": фото та відео
      сьогодні , 20:29 У Києві урочисто відкрили новий пішохідно-велосипедний "міст Кличка": фото та відео
      5527
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук