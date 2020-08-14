Міністр юстиції Денис Малюська розповів про підготовку вкрай важливого судового процесу. У ньому шість британських компаній, яких пов'язують з братами Суркісами, вимагатимуть стягнути з "Приватбанку" й Міністерства фінансів кілька мільярдів гривень в якості забезпечення позову.

Розглядатиме цей "батл року" Печерський райсуд Києва. Здається, це вперше в історії України мовиться про забезпечення позову на мільярди, написав Денис Малюська у фейсбуці.

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Нагадаю суть справи. У позові суд раніше просили зобов'язати "Приват" обслуговувати депозити британських компаній в якості забезпечення позову. У 2017 році суд це й зробив,

– розповів міністр юстиції.

Втім тоді ухвала суду не була виконаною, оскільки таких депозитів на той час не існувало, а вони вже були конвертовані в капітал банку. Ймовірно, це відбулося під час приватизації "Привату".

Тож тепер компанії просять у суду, аби той в якості забезпечення позову стягнув суми цих депозитів, а також зобов'язав банк нарахувати з них проценти для позивачів.

"Екзотичність ситуації у тому, що спочатку "забезпечка" була майже ідентичною позовним вимогам, а завтра "забезпечка" може стати навіть радикальнішою за позовні вимоги", – розповів Денис Малюська.