У багатьох обастях України оголошено повітряну тривогу. На Сході та Півдні, в Центрі та на Півночі лунають сирени – мешканцям варто пройти до укриття, щоб убезпечити своє життя.
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Тривогу оголосили в 12 областях України:
- Київськй та місті Київ;
- Житомирській;
- Вінницькій;
- Черкаській;
- Кіровоградській;
- Чернігівскій
- Запорізькій;
- Дніпропетровській;
- Харківській;
- Донецькій;
- та Луганській.
Варто зауважити, що тривога на Луганщини не припиняється з 4 квітня. Даних про тимчасово окуповану Херсонщину немає.