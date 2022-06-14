У багатьох обастях України оголошено повітряну тривогу. На Сході та Півдні, в Центрі та на Півночі лунають сирени – мешканцям варто пройти до укриття, щоб убезпечити своє життя.

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Тривогу оголосили в 12 областях України:

  • Київськй та місті Київ;
  • Житомирській;
  • Вінницькій;
  • Черкаській;
  • Кіровоградській;
  • Чернігівскій
  • Запорізькій;
  • Дніпропетровській;
  • Харківській;
  • Донецькій;
  • та Луганській.

Варто зауважити, що тривога на Луганщини не припиняється з 4 квітня. Даних про тимчасово окуповану Херсонщину немає.