У багатьох обастях України оголошено повітряну тривогу. На Сході та Півдні, в Центрі та на Півночі лунають сирени – мешканцям варто пройти до укриття, щоб убезпечити своє життя.

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Тривогу оголосили в 12 областях України:

Київськй та місті Київ;

Житомирській;

Вінницькій;

Черкаській;

Кіровоградській;

Чернігівскій

Запорізькій;

Дніпропетровській;

Харківській;

Донецькій;

та Луганській.

Варто зауважити, що тривога на Луганщини не припиняється з 4 квітня. Даних про тимчасово окуповану Херсонщину немає.