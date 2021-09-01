2 вересня Україну накриє холодний фронт з північного заходу. Найхолодніше буде у Львові, Івано-Франківську та Тернополі – +14 градусів.
Важливо Можливі підтоплення та зсуви: на Заході відчутно підніметься вода у річках
Які регіони накриють дощі
Найтепліше у середу буде на Півдні та Луганщині й Донеччині. Там стовпчики термометрів підіймуться до +20...+22 градусів. На Херсонщині буде на градус тепліше – +21...+23 градусів. Однак синоптики попереджають про ймовірні опади у цих регіонах.
Дощитиме також на Сході та в Центрі. Температура повітря коливатиметься у межах +16...+19 градусів.
На Заході буде сонячно
У західних регіонах буде свіжо та прохолодно. Опадів синоптики не прогнозують, небо має бути ясним. Максимальна температура повітря становитиме +17 градусів.
За словами синоптикині Наталки Діденко, у середу Україну накриє штормовий вітер. У Києві вона прогнозує похолодання – +14...+15 градусів та дощ.
Прогноз погоди у містах України на 2 вересня:
Ужгород – +17...+19
Львів – +14...+16
Івано-Франківськ – +14...+16
Тернопіль – +14...+16
Чернівці – +15...+17
Хмельницький – +15...+17
Луцьк – +15...+17
Рівне – +15...+17
Житомир – +15...+17
Вінниця – +16...+18
Одеса – +20...+22
Миколаїв – +20...+22
Херсон – +21...+23
Сімферополь – +20..+22
Кропивницький – +16...+18
Черкаси – +16...+18
Чернігів – +16...+18
Суми – +15...+17
Полтава – +16...+18
Дніпро – +17...+19
Запоріжжя – +19...+21
Донецьк – +20...+22
Луганськ – +20...+22
Харків –+17...+19
Київ – +14...+16
Прогноз погоди на 2 вересня / Карта Укргідрометцентру