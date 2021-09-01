2 вересня Україну накриє холодний фронт з північного заходу. Найхолодніше буде у Львові, Івано-Франківську та Тернополі – +14 градусів.

Важливо Можливі підтоплення та зсуви: на Заході відчутно підніметься вода у річках

Які регіони накриють дощі

Найтепліше у середу буде на Півдні та Луганщині й Донеччині. Там стовпчики термометрів підіймуться до +20...+22 градусів. На Херсонщині буде на градус тепліше – +21...+23 градусів. Однак синоптики попереджають про ймовірні опади у цих регіонах.

Дощитиме також на Сході та в Центрі. Температура повітря коливатиметься у межах +16...+19 градусів.

На Заході буде сонячно

У західних регіонах буде свіжо та прохолодно. Опадів синоптики не прогнозують, небо має бути ясним. Максимальна температура повітря становитиме +17 градусів.

За словами синоптикині Наталки Діденко, у середу Україну накриє штормовий вітер. У Києві вона прогнозує похолодання – +14...+15 градусів та дощ.

Прогноз погоди у містах України на 2 вересня:

Ужгород – +17...+19

Львів – +14...+16

Івано-Франківськ – +14...+16

Тернопіль – +14...+16

Чернівці – +15...+17

Хмельницький – +15...+17

Луцьк – +15...+17

Рівне – +15...+17

Житомир – +15...+17

Вінниця – +16...+18

Одеса – +20...+22

Миколаїв – +20...+22

Херсон – +21...+23

Сімферополь – +20..+22

Кропивницький – +16...+18

Черкаси – +16...+18

Чернігів – +16...+18

Суми – +15...+17

Полтава – +16...+18

Дніпро – +17...+19

Запоріжжя – +19...+21

Донецьк – +20...+22

Луганськ – +20...+22

Харків –+17...+19

Київ – +14...+16



Прогноз погоди на 2 вересня / Карта Укргідрометцентру