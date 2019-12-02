Погрози голови Держдуми Володіна щодо втрати Україною низки областей: у МЗС дали гідну відповідь

У Мністертсві закордонних справ України відреагували на заяву голови Держдуми Росії В'ячеслава Володіна щодо загрози втрати Україною низки областей. На думку заступника міністра закордонних справ Василя Боднара, Росія вкотре намагається розіграти "національне питання" в Україні. Також у МЗС нагадали, що права національних меншин в Україні забезпечено повністю, натомість у РФ – все навпаки.

Голова Держдуми Росії В’ячеслав Володін заявив, що "націоналізм і утиск малих народів може призвести до виходу зі складу України низки областей". Згадав він і закон про мову, який, на його переконання, порушує права меншин.

Зауважимо, що такими погрозами російський парламентар відреагував на те, що українська делегація зірвала виступ "депутата Думи" від анексованого Росією Криму Руслана Бальбека на форумі ООН з питань меншин.

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На слова Володіна вже відреагували в українському МЗС. За словами, заступника міністра закордонних справ Василя Боднара, Росія вкотре намагається розіграти "національне питання" в Україні.

"Ця заява – класичний набір штампів, упередженостей і маніпуляцій, які Кремль широкомасштабно використовує щодо етнонаціональних питань в Україні", – наголосив дипломат.

Зокрема, він зауважив, що формулювання "малі народи" ніколи не використовували в Україні. Заступник міністра додав, що тут всі народи, етноси, етнічні групи є абсолютно рівними в своїх правах, користуються однаковими гарантіями захисту. Чого не скажеш про Росію, де домінує подібний дискримінаційний поділ на так звані "великі" та "малі" народи з, відповідно, "великими" та "малими" правами.

Друге, що підкреслив Боднар, – це те, що такі провокаційні формулювання та тон є спрямованими проти територіальної цілісності України. Водночас їх можна вкласти в логіку продовження гібридної агресії Кремля.

Також, продовжує заступник міністра, очевидним є намагання вкотре розпалити міжнаціональну ворожнечу в Україні.

Права національних меншин повною мірою забезпечено з боку української держави. Для прикладу, російська спільнота в Україні має всі можливості для розвитку своєї національної ідентичності, включно з мовою, культурою, традиціями, релігією, а також системою захисту своїх прав. Тому логічним є запитання – як забезпечено права українців у Росії, скільки шкіл має багатомільйонна українська громада в РФ? Відповідь – жодної! Закрито єдину бібліотеку, маргіналізовано українські організації, заборонено Світовий конґрес українців, сотні політв'язнів,

– констатував заступник очільника українського МЗС у своєму фейсбуці.

З інших проблем у Росії щодо України Боднар виокремив:

знищення української та кримськотатарської освіти на Донбасі та особливо в Криму (за майже 6 років окупації у 76 разів зменшилася кількість учнів на півострові, які навчалися української мовою, – з 13 тисяч учнів залишилося лише 172);

припинення діяльності системи культурних інституцій, які забезпечували потреби української громади у Криму;

майже повне винищення мережі церковних інституцій помісної Православної Церкви України як в Криму, так і на Донбасі.

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Він заявив, що усе вищевикладене є прямою дискримінацією щодо української та кримськотатарської громад на тимчасово окупованих територіях.

"Таким чином, справжня мета заяви Володіна – це відволікти увагу світової громадськості від політики утисків і залякування Кремля на тимчасово окупованих територіях України, а також всередині Росії. Треба, щоб правоохоронні органи України вивчили зазначені висловлювання російського чиновника на предмет порушення законодавства України. На мою думку, тягне на кримінал!" – підсумував посадовець.