У "Слузі народу" пропонують карати домашніх тиранів та кривдників не просто штрафами, які ті витягуватимуть з сімейного бюджету, а – громадськими роботами. Кошти за підмітання вулиць чи інше виконане зловмисником завдання передаватимуть постраждалій стороні.

Про таку ініціативу на своїй фейсбук-сторінці написала "слуга народу" Євгенія Кравчук. Вона зауважила, що разом із колегами по фракції підписалася під відповідним законопроєктом.

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"Сьогодні більшість винних у домашньому насильстві сплачують штрафи з сімейного бюджету. Діти та інші члени родини страждають подвійно, і це треба виправляти. Ми з колегами поміркували над тим, як зробити відповідальність за домашнє насильство більш адресною, і пропонуємо залучати порушників до суспільно корисних робіт", – заявила вона.

Водночас, "слуги" цією законодавчою ініціативою пропонують спрямовувати кошти, отримані зловмисниками за такі роботи, постраждалій особі.

Також важливим є нововведення щодо можливості розгляду справ про домашнє насильство без присутності самих кривдників, які часто намагаються сховатись від слідства. Це ускладнює швидке прийняття рішення про покарання.

Певно, що з мітлою у руках протягом 120 – 240 – 360 годин суспільно корисних робіт порушники досягнуть більших успіхів у виправленні своєї поведінки, а члени їхніх сімей не опиняться у скрутному становищі,

– підсумувала Кравчук.

Важливо! У травні стало відомо, що від початку року в Києві поліція зареєструвала понад 7 тисяч звернень з приводу домашнього насильства, що більше, ніж за весь минулий рік.



Від лютого в Україні діє "гаряча лінія" з запобігання домашнього насильства, номер – 1547.

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Домашнє насилля на карантині / Інфографіка 24 канал