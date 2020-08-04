В "Слуге народа" предлагают наказывать домашних тиранов и обидчиков не просто штрафами, которые те будут вытягивать из семейного бюджета, а общественными работами. Средства за подметание улиц или иное выполненное злоумышленником задание будут передавать пострадавшей стороне.

О такой инициативе на своей странице в фейсбук написала "слуга народа" Евгения Кравчук. Она отметила, что вместе с коллегами по фракции подписалась под соответствующим законопроектом.

Обратите внимание Насилие в семье: ударил жену – плати от 17 тысяч штрафа

"Сегодня большинство виновных в домашнем насилии платят штрафы из семейного бюджета. Дети и другие члены семьи страдают вдвойне, и это надо исправлять. Мы с коллегами подумали над тем, как сделать ответственность за домашнее насилие более адресной, и предлагаем привлекать нарушителей к общественно полезным работам", – заявила она.

В то же время, "слуги" этой законодательной инициативой предлагают направлять средства, полученные злоумышленниками за такие работы, пострадавшему лицу.

Также важным является нововведение о возможности рассмотрения дел о домашнем насилии без присутствия самих обидчиков, которые часто пытаются спрятаться от следствия. Это затрудняет быстрое принятие решения о наказании.

Вероятно, что с метлой в руках в течение 120 – 240 – 360 часов общественно полезных работ нарушители достигнут больших успехов в исправлении своего поведения, а члены их семей не окажутся в затруднительном положении,

– подытожила Кравчук.

Важно! В мае стало известно, что с начала года в Киеве полиция зарегистрировала более 7 тысяч обращений по поводу домашнего насилия, что больше, чем за весь прошлый год.



С февраля в Украине действует "горячая линия" по предотвращению домашнего насилия, номер – 1547.

Ранее Проект "Полина": как полиция будет бороться с насилием в семье



Домашнее насилие на карантине / Инфографика 24 канала