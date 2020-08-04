Наказание за домашнее насилие: что предлагают в "Слуге народа"
В "Слуге народа" предлагают наказывать домашних тиранов и обидчиков не просто штрафами, которые те будут вытягивать из семейного бюджета, а общественными работами. Средства за подметание улиц или иное выполненное злоумышленником задание будут передавать пострадавшей стороне.
О такой инициативе на своей странице в фейсбук написала "слуга народа" Евгения Кравчук. Она отметила, что вместе с коллегами по фракции подписалась под соответствующим законопроектом.
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"Сегодня большинство виновных в домашнем насилии платят штрафы из семейного бюджета. Дети и другие члены семьи страдают вдвойне, и это надо исправлять. Мы с коллегами подумали над тем, как сделать ответственность за домашнее насилие более адресной, и предлагаем привлекать нарушителей к общественно полезным работам", – заявила она.
В то же время, "слуги" этой законодательной инициативой предлагают направлять средства, полученные злоумышленниками за такие работы, пострадавшему лицу.
Также важным является нововведение о возможности рассмотрения дел о домашнем насилии без присутствия самих обидчиков, которые часто пытаются спрятаться от следствия. Это затрудняет быстрое принятие решения о наказании.
Вероятно, что с метлой в руках в течение 120 – 240 – 360 часов общественно полезных работ нарушители достигнут больших успехов в исправлении своего поведения, а члены их семей не окажутся в затруднительном положении,
– подытожила Кравчук.
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