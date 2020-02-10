Поліцейські викрили віртуальну порностудію: контент продавали за кордон

"Муніципальна варта" викрила порнобізнес у Дніпропетровській області, в якому були залучені неповнолітні. За допомогою веб-камер дівчата знімали і транслювали відео в режимі онлайн.

У місті Павлоград виявили віртуальну порностудію, де працювало близько десяти дівчат. Серед них були неповнолітні. Про це повідомляє "Муніципальна варта".

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Порно транслювалось онлайн, а купували відео іноземці. Дівчата заробляли від 15 до 30 тисяч гривень в місяць.

"Працівниць" підшукували з кола знайомих. "Моделі" не тільки самі заробляли, але й пропонували своїм знайомим, обіцяючи, що відео продаються за кордон і про них ніхто не дізнається у місті.

Правоохоронці розслідують діяльність порностудії.