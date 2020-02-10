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      Поліцейські викрили віртуальну порностудію: контент продавали за кордон

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      На Дніпропетровщині викрили віртуальну порностудію / municipal-guard.com.ua

      "Муніципальна варта" викрила порнобізнес у Дніпропетровській області, в якому були залучені неповнолітні. За допомогою веб-камер дівчата знімали і транслювали відео в режимі онлайн.

      У місті Павлоград виявили віртуальну порностудію, де працювало близько десяти дівчат. Серед них були неповнолітні. Про це повідомляє "Муніципальна варта".

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      Порно транслювалось онлайн, а купували відео іноземці. Дівчата заробляли від 15 до 30 тисяч гривень в місяць. 

      "Працівниць" підшукували з кола знайомих. "Моделі" не тільки самі заробляли, але й пропонували своїм знайомим, обіцяючи, що відео продаються за кордон і про них ніхто не дізнається у місті.

      Правоохоронці розслідують діяльність порностудії.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінальні новини Кримінал Порно Проституція
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