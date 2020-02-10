Полицейские разоблачили виртуальную порностудию: контент продавали за границу
"Муниципальная стража" разоблачила порнобизнес в Днепропетровской области, в котором были привлечены несовершеннолетние. С помощью веб-камер девушки снимали и транслировали видео в режиме онлайн.
В городе Павлоград обнаружили виртуальную порностудию, где работало около десяти девушек. Среди них были несовершеннолетние. Об этом сообщает "Муниципальная стража".
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Порно транслировалось онлайн, а покупали видео иностранцы. Девушки зарабатывали от 15 до 30 тысяч гривен в месяц.
"Работниц" подыскивали из круга знакомых. "Модели" не только сами зарабатывали, но и предлагали своим знакомым, обещая, что видео продаются за границу и о них никто не узнает в городе.
Правоохранители расследуют деятельность порностудии.