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      Полицейские разоблачили виртуальную порностудию: контент продавали за границу

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      На Днепропетровщине раскрыли виртуальную порностудию / municipal-guard.com.ua

      "Муниципальная стража" разоблачила порнобизнес в Днепропетровской области, в котором были привлечены несовершеннолетние. С помощью веб-камер девушки снимали и транслировали видео в режиме онлайн.

      В городе Павлоград обнаружили виртуальную порностудию, где работало около десяти девушек. Среди них были несовершеннолетние. Об этом сообщает "Муниципальная стража".

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      Порно транслировалось онлайн, а покупали видео иностранцы. Девушки зарабатывали от 15 до 30 тысяч гривен в месяц.

      "Работниц" подыскивали из круга знакомых. "Модели" не только сами зарабатывали, но и предлагали своим знакомым, обещая, что видео продаются за границу и о них никто не узнает в городе.

      Правоохранители расследуют деятельность порностудии.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Проституция Порно Криминал Криминальные новости
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