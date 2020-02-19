Поліцейський допомагав організувати вбивство у Запоріжжі: деталі

У Запоріжжі іноземець попросив у поліцейського допомоги в організації вбивства. Правоохоронець таку допомогу надати не відмовився, за це попросив 4 тисячі доларів.

Кілера поліцейський ретельно шукав, звертався навіть до представників кримінального світу. На щастя, про ситуацію дізналися у ДБР.

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Вони залучили "замовного вбивцю" до співпраці та імітували смерть потерпілого. Фото відправили організатору, після чого той передав поліцейському і посереднику частину грошей – 2 тисячі доларів – за виконання замовлення.

Після цього учасників злочину затримали.

Замовляв вбивство іноземець з мотивів помсти.

Затриманих осіб звинувачують в організації умисного вбивства. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.