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      Поліцейський допомагав організувати вбивство у Запоріжжі: деталі

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      Поліцейського, що допомагав з організацією вбивства, затримали / пресслужба ДБР

      У Запоріжжі іноземець попросив у поліцейського допомоги в організації вбивства. Правоохоронець таку допомогу надати не відмовився, за це попросив 4 тисячі доларів.

      Кілера поліцейський ретельно шукав, звертався навіть до представників кримінального світу. На щастя, про ситуацію дізналися у ДБР.

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      Вони залучили "замовного вбивцю" до співпраці та імітували смерть потерпілого. Фото відправили організатору, після чого той передав поліцейському і посереднику частину грошей – 2 тисячі доларів – за виконання замовлення.

      Після цього учасників злочину затримали.

      Замовляв вбивство іноземець з мотивів помсти.

      Затриманих осіб звинувачують в організації умисного вбивства. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

      Коломойський надто близько підібрався до своєї цілі, – Шабунін
      сьогодні
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Вбивство Новини Запоріжжя Поліція Державне бюро розслідувань Новини України
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