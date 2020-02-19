Полицейский помогал организовать убийство в Запорожье: детали

В Запорожье иностранец попросил у полицейского помощи в организации убийства. Милиционер такую помощь оказать не отказался, за это попросил 4 тысячи долларов.

Киллера полицейский тщательно искал, обращался даже к представителям криминального мира. К счастью, о ситуации узнали в ГБР.

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Они привлекли "заказного убийцу" к сотрудничеству и имитировали смерть потерпевшего. Фото отправили организатору, после чего тот передал полицейскому и посреднику часть денег – 2 тысячи долларов – за выполнение заказа.

После этого участников преступления задержали.

Заказывал убийство иностранец по мотивам мести.

Задержанных обвиняют в организации умышленного убийства. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.