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      Полицейский помогал организовать убийство в Запорожье: детали

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      Полицейского, который помогал с организацией убийства задержали / пресс-служба ГБР

      В Запорожье иностранец попросил у полицейского помощи в организации убийства. Милиционер такую помощь оказать не отказался, за это попросил 4 тысячи долларов.

      Киллера полицейский тщательно искал, обращался даже к представителям криминального мира. К счастью, о ситуации узнали в ГБР.

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      Они привлекли "заказного убийцу" к сотрудничеству и имитировали смерть потерпевшего. Фото отправили организатору, после чего тот передал полицейскому и посреднику часть денег – 2 тысячи долларов – за выполнение заказа.

      После этого участников преступления задержали.

      Заказывал убийство иностранец по мотивам мести.

      Задержанных обвиняют в организации умышленного убийства. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

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      сегодня
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Полиция Убийство Новости Запорожья Государственное бюро расследований
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