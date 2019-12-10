Поліцейський під амфетаміном влаштував погоню за п'яним водієм

Унаслідок погоні водій напідпитку влетів в огорожу, а патрульний, який був під дією амфетаміну, розбив службове авто. У результаті події поліцейського усунули від виконання службових обов'язків, проводиться розслідування.

У Чернівцях поліцейський, який був у стані наркотичного сп'яніння, по ожеледі переслідував водія-порушника автомобіля Subaru Tribeca. Останній у результаті зіткнення зніс огорожу біля житлового будинку, коли намагався втекти. На водія склали адміністративні матеріали, повідомляє molbuk.ua.



Водій зніс паркан в житловому будинку / Фото: korrespondent.net

Службове авто патрульних під’їхало до місця ДТП і вдарилось у дерево. За словами правоохоронців, це сталося через ожеледицю. Пізніше з'ясувалось, що за кермом службового авто поліції Mitsubishi Outlander перебував правоохоронець під дією амфетаміну.

Патрульного направили до Чернівецького обласного наркодиспансеру, де він пройшов огляд. Результат виявився позитивним. За словами поліцейського, він вживав наркотичні речовини в вихідний день напередодні служби.

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