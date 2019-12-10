21:17
10 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      22:06, 9 грудня
      Вєсті.UA
      20:56, 9 грудня
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Кримінал Новини криміналу і ДТП
      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Поліцейський під амфетаміном влаштував погоню за п'яним водієм

      528 Читать новость на русском
      П'яний водій зніс паркан / korrespondent.net

      Унаслідок погоні водій напідпитку влетів в огорожу, а патрульний, який був під дією амфетаміну, розбив службове авто. У результаті події поліцейського усунули від виконання службових обов'язків, проводиться розслідування.

      У Чернівцях поліцейський, який був у стані наркотичного сп'яніння, по ожеледі переслідував водія-порушника автомобіля Subaru Tribeca. Останній у результаті зіткнення зніс огорожу біля житлового будинку, коли намагався втекти. На водія склали адміністративні матеріали, повідомляє molbuk.ua.

      дтп чернівці
      Водій зніс паркан в житловому будинку / Фото: korrespondent.net

      Службове авто патрульних під’їхало до місця ДТП і вдарилось у дерево. За словами правоохоронців, це сталося через ожеледицю. Пізніше з'ясувалось, що за кермом службового авто поліції Mitsubishi Outlander перебував правоохоронець під дією амфетаміну.

      Патрульного направили до Чернівецького обласного наркодиспансеру, де він пройшов огляд. Результат виявився позитивним. За словами поліцейського, він вживав наркотичні речовини в вихідний день напередодні служби.

      Відеореєстратор зафіксував погоню в Чернівцях: дивіться відео

       

      Нормандська зустріч у Парижі: реакція відомих українців і політиків
      сьогодні
      8919
      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Кримінал Новини Чернівців Поліція Наркотики Алкоголь
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:02 Плащ-невидимка та кишеньковий кондиціонер – топ-розробки 2019 року
      Ірина Полицька 493
      сьогодні , 18:20 Чи задоволені українці результатами зустрічі у нормандському форматі – опитування
      Андрій Костюк 1072
      сьогодні , 18:10 За кадром нормандського саміту: про спірні питання і майбутнє Донбасу
      Інна Жолобович 1416
      сьогодні , 17:15 Нобелівська премія як вибачення за динаміт: кому і за що дістаються мільйони доларів
      Олесь Друкач 4081
      сьогодні , 16:09 Формула Штайнмаєра: від капітуляції до перемоги
      Ірина Поліщук 18045
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук