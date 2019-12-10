Полицейский под амфетамином устроил погоню за пьяным водителем

В результате погони водитель навеселе влетел в ограждение, а патрульный, который был под действием амфетамина, разбил служебное авто. В результате происшествия полицейского отстранили от исполнения служебных обязанностей, проводится расследование.

В Черновцах полицейский, который был в состоянии наркотического опьянения, по гололеду преследовал водителя-нарушителя автомобиля Subaru Tribeca. Последний в результате столкновения снес забор возле жилого дома, когда пытался убежать. На водителя составили административные материалы, сообщает molbuk.ua.



Водитель снес забор в жилом доме / Фото: korrespondent.net

Служебное авто патрульных подъехало к месту ДТП и ударилось в дерево. По словам правоохранителей, это произошло из-за гололеда. Позже выяснилось, что за рулем служебного авто полиции Mitsubishi Outlander правоохранитель находился под действием амфетамина.

Патрульного направили в Черновицкий областной наркодиспансер, где он прошел осмотр. Результат оказался положительным. По словам полицейского, он употреблял наркотические вещества в выходной день накануне службы.

Видеорегистратор зафиксировал погоню в Черновцах: смотрите видео