Полицейский под амфетамином устроил погоню за пьяным водителем
В результате погони водитель навеселе влетел в ограждение, а патрульный, который был под действием амфетамина, разбил служебное авто. В результате происшествия полицейского отстранили от исполнения служебных обязанностей, проводится расследование.
В Черновцах полицейский, который был в состоянии наркотического опьянения, по гололеду преследовал водителя-нарушителя автомобиля Subaru Tribeca. Последний в результате столкновения снес забор возле жилого дома, когда пытался убежать. На водителя составили административные материалы, сообщает molbuk.ua.
Водитель снес забор в жилом доме / Фото: korrespondent.net
Служебное авто патрульных подъехало к месту ДТП и ударилось в дерево. По словам правоохранителей, это произошло из-за гололеда. Позже выяснилось, что за рулем служебного авто полиции Mitsubishi Outlander правоохранитель находился под действием амфетамина.
Патрульного направили в Черновицкий областной наркодиспансер, где он прошел осмотр. Результат оказался положительным. По словам полицейского, он употреблял наркотические вещества в выходной день накануне службы.
Видеорегистратор зафиксировал погоню в Черновцах: смотрите видео
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