У Херсоні поліція викрила дві нелегальні онлайн-порностудії, організовані на орендованих квартирах. До "роботи" залучили понад 20 дівчат у віці 18 – 27 років, а прибутки порностудії становили близько 1 мільйона гривень.

Накрили нелегальні онлайн-порностудії в ході масштабної спецоперації працівники відділу боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, повідомляє поліція.

До слова Знімали порно з нерухомими тваринами: групу шкуродерів-збоченців викрили на Запоріжжі

Нелегальну справу організували троє мешканців Дніпропетровської області. Через різні Інтернет-сайти понад 20 молодих дівчат здійснювали в режимі онлайн відеотрансляції порнографічного характеру.

Працівники поліції провели обшуки, в ході яких вилучили комп'ютерну техніку, веб-камери, гроші на суму близько 200 тисяч гривень і сексуальні іграшки.

За даними правоохоронців, за порнографічний контент організатори тримували від відвідувачів сайтів чималу грошову винагороду.

Заробіток "актрис" складав від 40% – 50% від цієї суми. У студії знайшли конверти для дівчат, у кожному з яких було від 20 тисяч гривень. Загалом місячний прибуток веб-студій становив близько 1 мільйона гривень.

Поліція відкрила кримінальну справу за статтями про розповсюдження порнографії, а також про створення місць розпусти. Організаторам загрожує до 7 років за ґратами.

Нелегальні порностудії в Херсоні: дивіться фото