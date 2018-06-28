Політв'язень Емір-Усеін Куку оголосив голодування

Кримський політв'язень, фігурант ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір" Емір-Усеін Куку 26 червня оголосив голодування.

Про це у Facebook сповістила дружина політв'язня Мерьєм Куку-Ашчі.

"26 червня 2018 р. Емір-Усеіну виповнилося 42 роки. І в свій день народження він почав голодування", – мовиться у повідмоленні.

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"Це упереджене і беззаконне переслідування і звинувачення в тероризмі підштовхнуло його на цей крок. Це протест проти сфабрикованих справ щодо нього та інших несправедливо заарештованих політичних в'язнів", – додала Куку-Ашчі.

Зазначимо, що Емір-Усеін Куку був затриманий 11 лютого 2016 року під час масових обшуків і затримань в окупованому Криму. У липні 2016 року чоловік був поміщений у спецблок СІЗО як "небезпечний підсудний". Згодом його звинуватили в підготовці до "насильницького захоплення влади". У грудні 2017 року Куку було етаповано із Криму в Ростов-на-Дону.

Що таке "Хізб-ут Тахрір"? Міжнародна ісламська політична партія, яку Росія визнала терористичною організацією.