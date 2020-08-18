Польща розпочала приймати біженців з Білорусі
Польща розпочала приймати перших біженців з Білорусі. Країна відкрита для усіх мітингувальників, які вдома почуваються в небезпеці, і готова надавати їм гуманітарні візи або притулок. В польському МЗС наголосили, що діють виключно у межах міжнародного права.
Можливість отримати притулок у Польщі не є заохоченням для того, щоб люди масово покидали батьківщину. Однак якщо білоруси потребують підтримки та захисту через свої політичні переконання, вони їх отримають у Польщі. Про це заявив заступник глави МЗС Польщі Мартін Пшидач в ефірі RMF FM.
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Є різного роду прохання, наразі одиничні, прохання про перетин кордону без відповідних документів. Ми таку стежку для тих, хто з політичних причин тікає з своєї країни, відкрили, і вона відкрита для всіх, хто відчуває загрозу,
– наголосив Пшидач.
Тим часом міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович заявив: країна готова стати посередницею між владою й опозицією в Білорусі.
Що відомо про протести у Білорусі
- Президентські вибори у країні відбулися 9 серпня 2020 року.
- Після оприлюднення перших результатів голосування, за якими перемагав нібито Олександр Лукапшенко, люди вийшли на мирні протести.
- Мітингувальники заявили, що влада хоче їх обдурити, адже результати незалежних екзит-полів вказували на перемогу головної опонентки Лукашенка – опозиціонерки Світлани Тихановської.
- Світова спільнота підтримала протестувальників.
- Лукашенко наказав ОМОНівцям розігнати людей. Силовики застосували світлошумові гранати та ґумові кулі. У Бресті стріляли на ураження.
- Є загиблі, тисячі людей отримали страшні поранення, проте продовжують виходити на протести і страйки.
- Приблизно шість тисяч мітингувальників затримали, проте більшість вже відпустили.