Польща розпочала приймати перших біженців з Білорусі. Країна відкрита для усіх мітингувальників, які вдома почуваються в небезпеці, і готова надавати їм гуманітарні візи або притулок. В польському МЗС наголосили, що діють виключно у межах міжнародного права.

Можливість отримати притулок у Польщі не є заохоченням для того, щоб люди масово покидали батьківщину. Однак якщо білоруси потребують підтримки та захисту через свої політичні переконання, вони їх отримають у Польщі. Про це заявив заступник глави МЗС Польщі Мартін Пшидач в ефірі RMF FM.

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Є різного роду прохання, наразі одиничні, прохання про перетин кордону без відповідних документів. Ми таку стежку для тих, хто з політичних причин тікає з своєї країни, відкрили, і вона відкрита для всіх, хто відчуває загрозу,

– наголосив Пшидач.

Тим часом міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович заявив: країна готова стати посередницею між владою й опозицією в Білорусі.

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