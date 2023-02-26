ДТП трапилося Ожарува-Мазовецького. Авто, яке потрапило на колію, збив потяг.

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На щастя, ніхто не постраждав

Українець, який був п'яний за кермом авто Volkswagen у певний момент злетів з дороги, врізався в огорожу сусіднього будівельного майданчика та вилетів на залізничну колію. Після чого чоловік вибіг з автівки. Саме це врятувало йому життя, бо невдовзі над'їхав потяг, який врізався в авто і розтрощив його.

Біди вдалося уникнути й через те, що потяг їхав на невеликій швидкості, тому внаслідок зіткнення ніхто не постраждав. Щоправда, усіх пасажирів, а це близько 140 осіб, довелося евакуювати і свою подорож вони продовжили іншим транспортом.

Водія легковика затримали. Свідки кажуть, що він ледве тримався на ногах. Згодом правоохоронці виявили у нього в крові 1,5 проміле алкоголю.

Потяг Київ – Варшава зійшов з рейок

У ніч з 18 на 19 лютого біля Ковеля на Волині зійшов з колії пасажирський потяг Київ – Варшава, який їхав до Польщі. За даними прокуратури, аварія сталася у районі залізничного мосту через річку Турія.

Місцеві ЗМІ повідомили, що локомотив завалився під кутом 45 градусів орієнтовно за 200 метрів від залізничного мосту. Перший вагон також нахилився, але його утримала електрична опора. Локомотив, який приписаний до Ковельського локомотивного депо, вдалося повністю підняти і поставити на рейки 19 лютого близько 20:00 години.

Поліція розпочала кримінальне провадження. Йдеться про порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту.