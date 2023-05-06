Події зафіксувала камера спостереження, а у польській Прикордонній службі розповіли деталі рятувальної операції.

До теми Уламок пройшов крізь усю півкулю: студентка з Умані дивом вижила після ракетного удару

Хлопчик перестав дихати і почав синіти

Близько опівночі 3 травня на автомобільному прикордонному переході в Зосіні українка будучи в автобусі помітила, що її син не дихає і синіє. Жінка з дитиною на руках разом побігла в зону польської прикордонної варти.

Сержант прикордонної служби Матеуш Кондрат – офіцер Надбужанського відділу прикордонної служби, який здійснював пропуск на в'їзд до Польщі, негайно забрав дитину від матері, яка тремтіла,

– йдеться у повідомленні Надбужанського відділу прикордонної служби Польщі.

Зазначають, що офіцер поклав дитину животом на ліву руку та кілька разів вдарив її по спині. Після реанімаційних заходів хлопчик прийшов до тями.

Прикордонник урятував немовля, яке не дихало: відео

Немовля привели у свідомість до приїзду швидкої

Під час надання першої медичної допомоги на місце події прибув офіцер із дефібрилятором та викликали бригаду медиків. Уже через 15 хвилин приїхала швидка допомога.

Медпрацівники відвезли вже притомну дитину до лікарні.