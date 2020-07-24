У Полтавській області вже другу добу триває спецоперація з пошуку й затримання зловмисника Романа Скрипника. У ході операції постраждав працівник поліції, щоправда, не від рук самого переслідуваного.

Про травму поліцейського повідомляє видання "Сьогодні" з посиланням на співробітника Полтавської ОДА Віктора Савченка.

До слова Полтавського терориста другий день шукають з авіацією – відео

За його словами, на співробітника поліції здійснив наїзд автомобіль, коли той брав участь у спецоперації з пошуку зловмисника. Правоохоронця доставили до лікарні, його життю чи здоров'ю нічого не загрожує.

Факт травмування правоохоронця також підтвердили й у місцевій поліції. Там зазначили, що це відбулося під час виконання ним службових обов'язків.

Водночас у поліції не підтвердили, але й не спростували інформації, що це трапилося саме під час участі їхнього працівника в зазначеній спецоперації. Рентген показав у травмованого забій.

Тероризм на Полтавщині: коротко