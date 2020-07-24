У спецоперації з затримання терориста на Полтавщині постраждав поліцейський, – ЗМІ
У Полтавській області вже другу добу триває спецоперація з пошуку й затримання зловмисника Романа Скрипника. У ході операції постраждав працівник поліції, щоправда, не від рук самого переслідуваного.
Про травму поліцейського повідомляє видання "Сьогодні" з посиланням на співробітника Полтавської ОДА Віктора Савченка.
До слова Полтавського терориста другий день шукають з авіацією – відео
За його словами, на співробітника поліції здійснив наїзд автомобіль, коли той брав участь у спецоперації з пошуку зловмисника. Правоохоронця доставили до лікарні, його життю чи здоров'ю нічого не загрожує.
Факт травмування правоохоронця також підтвердили й у місцевій поліції. Там зазначили, що це відбулося під час виконання ним службових обов'язків.
Водночас у поліції не підтвердили, але й не спростували інформації, що це трапилося саме під час участі їхнього працівника в зазначеній спецоперації. Рентген показав у травмованого забій.
Тероризм на Полтавщині: коротко
- 23 липня в Полтаві місцеві правоохоронці намагалися затримати Романа Скрипника. Його підозрювали у викраденні автомобіля.
- Втім підозрюваний вирішив не здаватися правоохоронцям, дістав гранату й погрожував її підірвати. Він взяв у заручники одного з поліцейських і разом з ним втік з міста.
- Далі Скрипник залишив свого заручника в машині, а сам втік у ліс. Він озвучив єдину вимогу – щоб його не відправляли до в'язниці. Та влада на неї не пристала.
- Пізніше для пошуків зловмисника залучили авіацію й оголосили спецоперацію. Станом на середину дня 24 липня Романа Скрипника досі не спіймали.