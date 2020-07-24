В спецоперации по задержанию террориста на Полтавщине пострадал полицейский, – СМИ
В Полтавской области уже вторые сутки продолжается спецоперация по поиску и задержанию злоумышленника Романа Скрипника. В ходе операции пострадал работник полиции, правда, не от рук самого преследуемого.
О травме полицейского сообщает издание "Сегодня" со ссылкой на сотрудника Полтавской ОГА Виктора Савченко.
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По его словам, на сотрудника полиции совершил наезд автомобиль, когда тот участвовал в спецоперации по поиску злоумышленника. Правоохранителя доставили в больницу, его жизни или здоровью ничего не угрожает.
Факт травмирования правоохранителя также подтвердили и в местной полиции. Там отметили, что это произошло во время выполнения им служебных обязанностей.
В то же время в полиции не подтвердили, но и не опровергли информацию, что это случилось именно во время участия их работника в указанной спецоперации. Рентген показал у травмированного ушиб.
Терроризм на Полтавщине: коротко
- 23 июля в Полтаве местные правоохранители пытались задержать Романа Скрипника. Его подозревали в угоне автомобиля.
- Впрочем подозреваемый решил не сдаваться правоохранителям, достал гранату и угрожал ее взорвать. Он взял в заложники одного из полицейских и вместе с ним сбежал из города.
- Далее Скрипник оставил своего заложника в машине, а сам убежал в лес. Он озвучил единственное требование – чтобы его не отправляли в тюрьму. И власть его не приняла.
- Позже для поисков злоумышленника привлекли авиацию и объявили спецоперацию. По состоянию на середину дня 24 июля Романа Скрипника до сих пор не поймали.