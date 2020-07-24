В Полтавской области уже вторые сутки продолжается спецоперация по поиску и задержанию злоумышленника Романа Скрипника. В ходе операции пострадал работник полиции, правда, не от рук самого преследуемого.

О травме полицейского сообщает издание "Сегодня" со ссылкой на сотрудника Полтавской ОГА Виктора Савченко.

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По его словам, на сотрудника полиции совершил наезд автомобиль, когда тот участвовал в спецоперации по поиску злоумышленника. Правоохранителя доставили в больницу, его жизни или здоровью ничего не угрожает.

Факт травмирования правоохранителя также подтвердили и в местной полиции. Там отметили, что это произошло во время выполнения им служебных обязанностей.

В то же время в полиции не подтвердили, но и не опровергли информацию, что это случилось именно во время участия их работника в указанной спецоперации. Рентген показал у травмированного ушиб.

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