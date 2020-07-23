У Полтаві 23 липня зловмисник Роман Скрипник під час затримання дістав гранату й погрожував її підірвати. У такий спосіб він взяв у заручники полковника поліції Віталія Шияна. Через декілька годин терорист відпустив правоохоронця.

Звільнення Віталія Шияна вже підтвердили його колеги з поліції Полтавської області.

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Як розповіли правоохоронці, зловмисник сам покинув автомобіль, в якому перебував разом з заручником. Водночас сам Роман Скрипник переховується в лісі. Операція з його затримання досі триває, а поліцейські планують затримати лиходія живим.

Раніше ЗМІ повідомляли про буцімто затримання терориста. Втім цю інформацію спростували в поліції. Мовляв, операція триває досі.

З останніх новин відомо, що Скрипник переховується в лісі Решетилівського району Полтавської області. Правоохоронці вели з ним перемовини про звільнення заручника й добровільну здачу в руки силовикам.

Також працівники поліції зупиняють автомобілі, які їдуть з Великих Сорочинець, і перевіряють документи. Це роблять для того, аби зловмисник не зміг виїхати.

До слова, проти Романа Скрипника відкрили кримінальну справу за одразу трьома статтями – про захоплення працівника поліції, посягання на його життя й незаконне поводження зі зброєю. За це зловмисник може отримати навіть довічне ув'знення.

Захоплення заручника в Полтаві: коротко