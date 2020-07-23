Полтавський терорист відпустив заручника-поліцейського
У Полтаві 23 липня зловмисник Роман Скрипник під час затримання дістав гранату й погрожував її підірвати. У такий спосіб він взяв у заручники полковника поліції Віталія Шияна. Через декілька годин терорист відпустив правоохоронця.
Звільнення Віталія Шияна вже підтвердили його колеги з поліції Полтавської області.
До слова Роман Скрипник захопив заручника у Полтаві і висунув єдину вимогу: що про нього відомо
Як розповіли правоохоронці, зловмисник сам покинув автомобіль, в якому перебував разом з заручником. Водночас сам Роман Скрипник переховується в лісі. Операція з його затримання досі триває, а поліцейські планують затримати лиходія живим.
Раніше ЗМІ повідомляли про буцімто затримання терориста. Втім цю інформацію спростували в поліції. Мовляв, операція триває досі.
З останніх новин відомо, що Скрипник переховується в лісі Решетилівського району Полтавської області. Правоохоронці вели з ним перемовини про звільнення заручника й добровільну здачу в руки силовикам.
Також працівники поліції зупиняють автомобілі, які їдуть з Великих Сорочинець, і перевіряють документи. Це роблять для того, аби зловмисник не зміг виїхати.
До слова, проти Романа Скрипника відкрили кримінальну справу за одразу трьома статтями – про захоплення працівника поліції, посягання на його життя й незаконне поводження зі зброєю. За це зловмисник може отримати навіть довічне ув'знення.
Захоплення заручника в Полтаві: коротко
- Зранку 23 липня в Полтаві поліція намагалася затримати Романа Скрипника, якого підозрюють у викраденні авто. Під час затримання той дістав гранату й погрожував підірвати.
- Пізніше зловмисник взяв у заручники одного з поліцейських – Віталія Шияна. Разом зі своїм заручником терорист сховався в лісі.
- Силовики впродовж дня вели перемовини зі Скрипником. Останній висунув єдину вимогу – аби його не відправляли до в'язниці.
- На вимогу зловмисника вже відреагували в Полтавській облдержадміністрації. Її очільник Олег Синегубов заявив, що вимоги терориста не виконуватимуть, бо він хоче лише уникнути кримінальної відповідальності за скоєне.