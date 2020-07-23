В Полтаве 23 июля злоумышленник Роман Скрипник при задержании достал гранату и угрожал ее взорвать. Таким образом он взял в заложники полковника полиции Виталия Шияна. Через несколько часов террорист отпустил милиционера.

Об освобождении полтавского полицейского сообщило "Суспільне".

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В то же время сам Роман Скрипник скрывается в лесу. Операция по его задержанию до сих пор продолжается, а полицейские ищут злодея.

Ранее СМИ сообщали о якобы задержании террориста. Впрочем эту информацию опровергли в полиции. Мол, операция продолжается.

Из последних новостей известно, что Скрипник скрывается в лесу Решетиловского района Полтавской области. Правоохранители вели с ним переговоры об освобождении заложника и добровольной сдачи в руки силовикам.

Также работники полиции останавливают автомобили, которые едут из Великих Сорочинцев, и проверяют документы. Это делают для того, чтобы злоумышленник не смог уехать.

Захват заложника в Полтаве: коротко