Полтавский террорист отпустил заложника-полицейского
В Полтаве 23 июля злоумышленник Роман Скрипник при задержании достал гранату и угрожал ее взорвать. Таким образом он взял в заложники полковника полиции Виталия Шияна. Через несколько часов террорист отпустил милиционера.
Об освобождении полтавского полицейского сообщило "Суспільне".
К слову Роман Скрипник захватил заложника в Полтаве и выдвинул единственное требование: что о нем известно
В то же время сам Роман Скрипник скрывается в лесу. Операция по его задержанию до сих пор продолжается, а полицейские ищут злодея.
Ранее СМИ сообщали о якобы задержании террориста. Впрочем эту информацию опровергли в полиции. Мол, операция продолжается.
Из последних новостей известно, что Скрипник скрывается в лесу Решетиловского района Полтавской области. Правоохранители вели с ним переговоры об освобождении заложника и добровольной сдачи в руки силовикам.
Также работники полиции останавливают автомобили, которые едут из Великих Сорочинцев, и проверяют документы. Это делают для того, чтобы злоумышленник не смог уехать.
Захват заложника в Полтаве: коротко
- Утром 23 июля в Полтаве полиция пыталась задержать Романа Скрипника, которого подозревают в угоне авто. Во время задержания тот достал гранату и угрожал взорвать.
- Позже злоумышленник взял в заложники одного из полицейских – Виталия Шияна. Вместе со своим заложником террорист скрылся в лесу.
- Силовики в течение дня вели переговоры с Скрипником. Последний выдвинул единственное требование – чтобы его не отправляли в тюрьму.
- По требованию злоумышленника уже отреагировали в Полтавской облгосадминистрации. Ее глава Олег Синегубов заявил, что требования террориста не будут выполнять, потому что он хочет только избежать уголовной ответственности за содеянное.