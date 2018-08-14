Помер Михайло Басс – зірка телеклубу "Що? Де? Коли?" у Росії

12 серпня в Ізраїлі помер 48-річний чемпіон інтелектуального телеклубу "Що? Де? Коли?" Михайло Басс. Причиною смерті чоловіка стало онкологічне захворювання.

Про це повідомив магістр клубу "Що? Де? Коли?" Олександр Друзь, передає ТАСС.

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Зазначається, що у чоловіка була гостра форма лейкозу, від якої він лікувався в одній з ізраїльських клінік.

Михайло Басс помер після важкої нетривалої хвороби в Ізраїлі, куди поїхав лікуватися,

– сказав він.

Також, про смерть інтелектуала розповіла і його колега, учасниця клубу "Що? Де? Коли?" Ірина Ганділян.

"Михайло Басс наймолодший в нашій команді, не можу повірити, не можу пробачити собі, що не знайшла часу побачитися за цей місяць, коли Міша лікувався в Ізраїлі. Світла пам'ять. Мої співчуття рідним і близьким. Ніколи, ніколи не відкладайте зустрічі з хворими друзями. Тому що потім може бути нестерпно від думки, що зовсім трохи не встиг", – написала жінка.

Про дату і місце похорону поки не повідомляється.

Хто такий Михайло Басс?Російський біолог, співробітник еколого-біологічного центру "Крестовский остров" при Санкт-Петербурзькому міському Палаці творчості юних.



Також відомий як учасник телегри "Що? Де? Коли?", у якій дебютував в 1990 році в команді Олексія Блінова і заслужив титул "Безсмертного члена клубу". У 2002 році в складі команди Олександра Друзя Михайло Басс переміг на чемпіонаті світу.