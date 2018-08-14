11:48
14 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
31°C
31°C 16°C
  • середа
    32°C 21°C
  • четвер
    29°C 20°C
  • п'ятниця
    31°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СКАНДАЛ З ФІЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. По щучому велінню Путіна. Шойгу лякає їжака
Вєсті Кремля
20:51, 13 серпня
Вєсті.UA. Таємниця скандального Ляшка. Знищення Медведчука
Вєсті.UA
20:49, 13 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
СКАНДАЛ З ФІЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Помер Михайло Басс – зірка телеклубу "Що? Де? Коли?" у Росії

149 Читать новость на русском
Помер Михайло Басс
Помер Михайло Басс / Фото з відкритих джерел

12 серпня в Ізраїлі помер 48-річний чемпіон інтелектуального телеклубу "Що? Де? Коли?" Михайло Басс. Причиною смерті чоловіка стало онкологічне захворювання.

Про це повідомив магістр клубу "Що? Де? Коли?" Олександр Друзь, передає ТАСС.

Читайте також: Померла Тамара Дегтярьова – акторка знаменитого фільму "Вічний поклик"

Зазначається, що у чоловіка була гостра форма лейкозу, від якої він лікувався в одній з ізраїльських клінік. 

Михайло Басс помер після важкої нетривалої хвороби в Ізраїлі, куди поїхав лікуватися,
– сказав він.

Також, про смерть інтелектуала розповіла і його колега, учасниця клубу "Що? Де? Коли?" Ірина Ганділян.

"Михайло Басс наймолодший в нашій команді, не можу повірити, не можу пробачити собі, що не знайшла часу побачитися за цей місяць, коли Міша лікувався в Ізраїлі. Світла пам'ять. Мої співчуття рідним і близьким. Ніколи, ніколи не відкладайте зустрічі з хворими друзями. Тому що потім може бути нестерпно від думки, що зовсім трохи не встиг", – написала жінка.

Про дату і місце похорону поки не повідомляється.

Хто такий Михайло Басс?Російський біолог, співробітник еколого-біологічного центру "Крестовский остров" при Санкт-Петербурзькому міському Палаці творчості юних.

Також відомий як учасник телегри "Що? Де? Коли?", у якій дебютував в 1990 році в команді Олексія Блінова і заслужив титул "Безсмертного члена клубу". У 2002 році в складі команди Олександра Друзя Михайло Басс переміг на чемпіонаті світу.

Теги: Онкозахворювання Новини Росії Втрати
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як Манафорт притягував нездар до влади в Україні
сьогодні, 09:00 Як Манафорт притягував нездар до влади в Україні
Сергій Лещенко
От серости к яркости, или Какими должны быть новые школы в Украине
сьогодні, 08:28 От серости к яркости, или Какими должны быть новые школы в Украине
Блог Медіа
Путина скинут: к чему могут привести американские санкции
сьогодні, 07:00 Путина скинут: к чему могут привести американские санкции
Іван Яковина
На що прицілився Медведчук, повертаючись в українську політику
13 серпня, 23:00 На що прицілився Медведчук, повертаючись в українську політику
Сергій Лещенко
Cенцова для Путіна не існує, але він був змушений вислухати вимогу Макрона
13 серпня, 22:00 Cенцова для Путіна не існує, але він був змушений вислухати вимогу Макрона
Блог Медіа
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
20 місць у світі, які найчастіше фотографують
 14 березня 2016 , 18:03
Google Pixel vs iPhone7: тест-драйв камер
 6 жовтня 2016 , 18:03
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук