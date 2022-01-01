Вакцинація українців у цифрах
Так, за добу 31 грудня в Україні 52 166 людей вакцинували проти COVID-19. Про це свідчать оновлені дані Міністерства охорони здоров'я.
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Першу дозу отримали 15 077 людей, другу дозу – 36 354 людини, додаткову дозу отримали 183 людини, бустерну дозу – 552 людини.
Щеплення проводила 671 мобільна бригада з імунізації, 3 239 пункти щеплення та 403 центри вакцинації населення.
Загальні темпи вакцинації в Україні
Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 713 311 людей, з них:
- отримали першу дозу – 14 713 309 людей;
- отримали дві дози – 13 734 741 людина;
- отримали додаткову дозу – 4 063 людини;
- бустерну дозу – 5 452 людини.
Загалом провели 28 457 565 щеплень.
Якими вакцинами імунізували українців
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 325 046,
- Coronavac – 4 788 204,
- AstraZeneca – 1 621 533,
- Moderna – 1 470 661,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу
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