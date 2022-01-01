Вакцинація українців у цифрах

​Так, за добу 31 грудня в Україні 52 166 людей вакцинували проти COVID-19. Про це свідчать оновлені дані Міністерства охорони здоров'я.

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Першу дозу отримали 15 077 людей, другу дозу – 36 354 людини, додаткову дозу отримали 183 людини, бустерну дозу – 552 людини.

Щеплення проводила 671 мобільна бригада з імунізації, 3 239 пункти щеплення та 403 центри вакцинації населення.

Загальні темпи вакцинації в Україні

Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 713 311 людей, з них:

отримали першу дозу – 14 713 309 людей;

отримали дві дози – 13 734 741 людина;

отримали додаткову дозу – 4 063 людини;

бустерну дозу – 5 452 людини.

Загалом провели 28 457 565 щеплень.

Зверніть увагу! Центри вакцинації не працюватимуть 1 і 2 січня 2022 року. Вони відновлять свою роботу 3 січня 2022 року.

Якими вакцинами імунізували українців

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 325 046,

Coronavac – 4 788 204,

AstraZeneca – 1 621 533,

Moderna – 1 470 661,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.



Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

Зверніть увагу! Невакциновані мають у 5 разів вищий ризик госпіталізації та майже у 9 разів вищий ризик смерті від COVID-19.

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