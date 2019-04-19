Як виборчі дільниці готуються до другого туру та що вже зробили

Поки вся Україна готується до дебатів Володимира Зеленського та Петра Порошенка, виборчі бюлетені вже отримали 55,55% дільничних виборчих комісій.

Загалом бюлетені потрібно доставити у 30 тисяч дільниць. Про це написала голова ЦВК Тетяна Сліпачук на своїй сторінці у Facebook.

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Також вона додала, що незабаром всі ДВК будуть готові до проведення другого туру виборів.

До слова, 19 квітня о 19:00 відбудуться дебати Володимира Зеленського та Петром Порошенка на НСК "Олімпійський" у Києві. Загалом захід висвітлюватимуть понад 20 українських і закордонних каналів, зокрема й 24 канал. Отже, дискусію кандидатів у президенти Ви зможете переглянути як на сайті 24 каналу, так і на нашому Youtube-каналі.

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