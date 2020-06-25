Попередній адвокат зґвалтованої у Кагарлику жінки міг затягувати справу
Після резонансних подій у Кагарлику, коли поліцейських звинуватили у жорстокому зґвалтуванні 26-річної жінки, минув місяць. Однак справа фактично не рушиться з місця, і як повідомляють теперішні захисники постраждалої, розслідування міг затягувати і сам попередній адвокат жінки.
Захисник постраждалої, який вже не веде справу, три тижні не ознайомлювався зі справою. Про це розповіла на брифінгу Олександра Устінова – членкиня Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, пише 24 канал.
Зверніть увагу Погрози жінці були ще 13 травня, – адвокати постраждалої у Кагарлику
Дії попереднього адвоката
Депутатка Олександра Устінова повідомила, що за три тижні захисник не подав жодного клопотання і не ознайомився з матеріалами справи. Клопотання не подавалися ні щодо проведення експертиз, ні щодо слідчих дій. За словами Устінової, адвокат не їздив з потерпілою на допити.
Окрім того, Устінова обмовилася, що адвокат буцімто є знайомим зступника міністра МВС Антона Геращенка.
Ми припускаємо, що це робилося спеціально, аби справа спустилася на гальма". Однак знайшлися адвокати, які готові взятися за цю справу і боротися за справедливість,
– зазначила депутатка.
Затягування з експертизою
Наразі інтереси жінки захищають адвокатки Тетяна Козаченко та Олена Сотник. На брифінгу вони заявили, що зацікавлені у розслідуванні цієї резонансної справи та всіляко цьому сприятимуть.
Нова адвокатка жертви Олена Сотник заявила, що наразі немає результатів усіх експертиз у справі. Хоча зазвичай такі речі займають не більше двох тижнів. На противагу – вже минув місяць і остаточних результатів немає.
На сьогодні ключовими у цій справі є експертизи. Тому що вони доводять ті обставини, на які посилаємось ми, як сторона потерпілої. Загальна практика говорить про те, що подібні експертизи максимум у таких справах – це два тижні,
– сказала адвокатка Олена Сотник.
Нові подробиці про зґвалтування у Кагарлику
- Малолітня сестра Нелі постраждала від цих же підозрюваних. Вони викрали її 24 травня і здійснювали слідчі дії без будь-яких підстав.
- Мати постраждалої ще 13 травня подала заяву про погрози дочці зі сторони одного з підозрюваних. На неї не зрегуагували, і ймовірно, це стало однією з причин жорстокого поводження з жінкою.
- Адвокатка постраждалої заявила, що справу можуть перекваліфікувати під статтю "Перевищення повноважень".