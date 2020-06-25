После резонансных событий в Кагарлыке, когда полицейских обвинили в жестоком изнасиловании 26-летней женщины, прошел месяц. Однако дело фактически не двигается с места, и как сообщают нынешние защитники пострадавшей, расследование мог затягивать и сам предыдущий адвокат женщины.

Защитник пострадавшей, который уже не ведет дело, три недели не знакомился с делом. Об этом рассказала на брифинге Александра Устинова – член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности, пишет 24 канал.

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Действия предыдущего адвоката

Депутат Александра Устинова сообщила, что за три недели защитник не подал ни одного ходатайства и не ознакомился с материалами дела. Запросы не подавались ни о проведении экспертиз, ни относительно следственных действий. По словам Устиновой, адвокат не ездил с потерпевшей на допросы.

Кроме того, Устинова обмолвилась, что адвокат якобы является знакомым заместителя министра МВД Антона Геращенко.

Мы предполагаем, что это делалось специально, чтобы дело спустилось на тормоза". Однако нашлись адвокаты, которые готовы взяться за это дело и бороться за справедливость,

– отметила депутат.

Затягивание с экспертизой

Сейчас интересы женщины защищают адвокат Татьяна Козаченко и Елена Сотник. На брифинге они заявили, что заинтересованы в расследовании этого резонансного дела и будут всячески этому способствовать.

Новая адвокат жертвы Елена Сотник заявила, что пока нет результатов всех экспертиз по делу. Хотя обычно такие вещи занимают не больше двух недель. В противовес – уже прошел месяц и окончательных результатов нет.

На сегодня ключевыми в этом деле являются экспертизы. Потому что они доказывают те обстоятельства, на которые ссылаемся мы, как сторона потерпевшей. Общая практика говорит о том, что подобные экспертизы максимум в таких делах – это две недели,

– сказала адвокат Елена Сотник.

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