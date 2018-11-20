Популярний жарознижуючий засіб може бути небезпечним для дітей

Згідно з отриманими даними, прийом парацетамолу вагітними жінками може значно вплинути на інтелектуальний розвиток майбутньої дитини.

Про це повідомляє The Daily Mail з посиланням на дослідження університетів США.

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Прийом парацетамолу майбутніми матерями може знизити інтелект їхніх дітей, а також підвищити ризик розвитку аутизму та синдрому дефіциту уваги і гіперактивності,

– повідомляють науковці.

За результатами проведених досліджень, прийняття парацетамолу під час вагітності збільшує ризик розвитку синдрому дефіциту уваги у дитини на 30%, аутизму – на 20%.



Парацетамол негативно впливає на розвиток дітей

Щоб прийти до таких висновків, вченим довелося проаналізувати дані 150 тисяч матерів і немовлят. В результаті з'ясувалося, що прийом парацетамолу негативно впливає на гормональний баланс в жіночій матці.

Аутизм – що це? Це поширений розлад розвитку нервової системи, коли людина має труднощі у суспільстві, їй важко спілкуватися з іншими людьми.



Ці люди потребують особливих умов, але правильний підхід до дітей та дорослих з аутизмом дозволяє їм отримати освіту і соціалізуватися, бути повноправними членами суспільства.

Це не перше дослідження фахівців в даній області. Раніше вже було встановлено, що використання цих ліків під час вагітності значним чином впливає на розвиток мовлення майбутнього малюка: часто, воно проходило повільніше, ніж належить.

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