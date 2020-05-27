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ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ SPACEX КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Порадів і пішов далі жити на 4,5 тисячі гривень, – лікар отримав подяку від дружини Зеленського

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Лікар отримав листа-подяку
Лікар отримав листа-подяку / bug.org.ua

Лікар ортопед-травматолог Нововолинської центральної міської лікарні у Волинській області Віталій Денисюк нещодавно перехворів на коронавірус. Медик отримав листа-подяку від дружини президента України Олени Зеленської.

Віталій Денисюк емоційно відреагував на лист у фейсбуці та опублікував фото.

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Медик наголосив на абсурдності ситуацій, які склалися в лікарнях та з фінансовою підтримкою медичних працівників через епідемію коронавірусу.

У адміністрації лікарні, де працює Денисюк, його переконували, що медик захворів не на роботі.

Працюєш, об'єктивно, голіруч. Ти – лікар, який практично живе на роботі. І ти захворів на COVID-19. Самоізоляція. Одужання. Далі в роботу,
– описав ситуацію лікар.

Яку подяку вручили лікарю 

Олена Зеленська подякувала Віталію Денисюку за "небайдужість і турботу про пацієнтів" та побажала здоров’я.

"Порадів і пішов далі жити на 4,5 тисячі гривень. Занавіс. Навіщо це все", – написав лікар.

У коментарі виданню "Буг" він додав, що такі подяки отримали всі медики, які перехворіли на коронавірус.

Від початку епідемії на коронавірусу захворіли 4 тисячі 241 медичний працівник. Багатьом лікарям доводиться жити у медичних закладах, щоб не розповсюджувати хворобу.

 

Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: Гроші Волинь Новини України Зарплата Медицина Коронавірус в Україні Олена Зеленська
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