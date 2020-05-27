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Порадовался и пошел дальше жить на 4,5 тысячи, – врач получил благодарность от жены Зеленского

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Лікар отримав листа-подяку
Лікар отримав листа-подяку / bug.org.ua

Врач ортопед-травматолог Нововолынской центральной городской больницы в Волынской области Виталий Денисюк недавно переболел коронавирусом. Медик получил письмо-благодарность от жены президента Украины Елены Зеленской.

Виталий Денисюк эмоционально отреагировал на письмо в фейсбуке и опубликовал фото.

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Медик отметил абсурдность ситуаций, которые сложились в больницах и с финансовой поддержкой медицинских работников из-за эпидемии коронавируса.

В администрации больницы, где работает Денисюк, его убеждали, что медик заболел не на работе.

Работаешь, объективно, голыми руками. Ты – врач, который практически живет на работе. И ты заболел COVID-19. Самоизоляция. Выздоровление. Дальше в работу,
– описал ситуацию врач.

Какую благодарность вручили врачу

Елена Зеленская поблагодарила Виталия Денисюка за "неравнодушие и заботу о пациентах" и пожелала здоровья.

"Порадовался и пошел дальше жить на 4,5 тысячи гривен. Занавес. Зачем это все", – написал врач.

В комментарии изданию "Буг" он добавил, что такие благодарности получили все медики, которые переболели коронавирусом.

С начала эпидемии коронавирусом заболел 4 тысячи 241 медицинский работник. Многим врачам приходится жить в медицинских учреждениях, чтобы не распространять болезнь.

 

Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: Деньги Волынь Новости Украины Зарплата Медицина Коронавирус в Украине Елена Зеленская
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