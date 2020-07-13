Поширення COVID-19 іде на спад: яка ситуація по областях
Репродуктивне число менше одиниці, тобто в середньому одна людина передає інфекцію менше ніж одній людині – поширення іде на спад.
Що там з COVID-19 у малюнках. Сам відстежую і з вами ділюся.
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Чим мої малюнки кращі за інші? Тим, що на них є 14-денне рухоме середнє (крива лінія на кожному з графіків). Це тенденція, яка сформувалася за останні два тижні, і мінятися буде також повільно. Це і є те, що більш-менш реально відбувається.
Коронавірус нікуди не дівся
1. За новими випадками знову сходимо назад на плато.
2. Репродуктивне число менше одиниці, тобто в середньому одна людина передає інфекцію менше ніж одній іншій людині – поширення іде на спад. Так каже Інститут проблем математичних машин і систем НАН України у своєму звіті. До речі, звіти непогані. Схоже, на час пандемії проблеми машин відійшли на другий план, а інститут зосередився на проблемах людей.
3. Тестування вже давно на платі, ще з червня. Рівень не сороміцький, але далі один з найнижчих у Європі.
4. На вихідних у нас лабораторії засинають, тому діаграма з тестами схожа на снопи, а кількість нових випадків виглядає як зуби акули. Щоб це не заважало, треба робити 14-денний тренд.
5. У трьох регіонах кількість нових хворих іде вгору. Це Київ, Івано-Франківська та Ужгородська область. Ще у трьох областях – стабільність.
6. У семи регіонах знижуєть кількість нових випадків. У тому числі на Львівщині. Тестів там, до речі, роблять тепер багато – як у Києві. Політика магічного копняка далі показує результат.
7. Зверніть (знову) увагу на Чернівецьку область. Там впевнений тренд на зниження, навіть після послаблення карантину. Дуже мені цікаво, що вони там такого роблять.
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8. У 12 регіонах випадки поодинокі. Навіть на графік не виношу.
Стежимо. Не розслабляємося. Вдягаємо маску.