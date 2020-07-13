Репродуктивне число менше одиниці, тобто в середньому одна людина передає інфекцію менше ніж одній людині – поширення іде на спад.

Що там з COVID-19 у малюнках. Сам відстежую і з вами ділюся.

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Чим мої малюнки кращі за інші? Тим, що на них є 14-денне рухоме середнє (крива лінія на кожному з графіків). Це тенденція, яка сформувалася за останні два тижні, і мінятися буде також повільно. Це і є те, що більш-менш реально відбувається.

Коронавірус нікуди не дівся

1. За новими випадками знову сходимо назад на плато.